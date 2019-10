Ojito a la visita del Sevilla

Vale, sí, pienso en el partido ante Osasuna y debo recalcar que la expulsión de Rodrigo es de las más injustas que he visto en toda mi vida. Pero sigo pensando sobre ese partido y debo reconocer que la imagen que ofertó el Valencia tras esa absurda expulsión fue del todo vergonzosa. El Valencia CF es esfumó del partido y dejó claro sobre el césped de El Sadar que se encuentra en un momento preocupante. Preocupa el Valencia y preocupa más todavía un Celades que no parece dar con la tecla adecuada. Eso se nota en el campo y habrá que corregirlo este inmediato miércoles que visita Mestalla un equipazo como el Sevilla, en ese duelo el Valencia CF está obligado a cambiar de cara jugando con diez o con once. Ante este Sevilla de Lopetegui, un equipo mucho más potente que el Atlético Osasuna, Celades se juega gran parte de su prestigio y lo hace repleto de bajas tras el último enfrentamiento. Y algo debemos tener en cuenta. Mestalla sí entiende de fútbol y Mestalla –y todo el valencianismo– está preocupado por la tristona imagen que está desplegando el equipo. Y eso es preocupante y de alguna forma se espera –y se demanda– un cambio radical en el juego. Y en ese cambio que de alguna forma exijo y demando existen dos datos que preocupan al valencianismo y que deberían quedar resueltos con una victoria clara ante el cuadro andaluz.



Celades

Preocupan las ausencias que puede tener el equipo en su teórico once titular y preocupa más todavía observar cómo se desenvuelve Albert Celades ante un compromiso importante, es vital que el entrenador deje de ser timorato y se esfuerce en desmostrar que este Valencia CF todavía tiene mucho que decir en esta Liga y de paso romper con la mala imagen que ha exportado en los dos últimos partidos. Contra el Lille concedió un montón de ocasiones y este pasado domingo el empuje de Osasuna acorraló al Valencia en su área y encima defendió con un desorden francamente preocupante, una situación obligatoriamente corregible de forma inmediata. Y sí, eso es obra de un Celades que está dando una impresión bastante llamativa, en negativo, en los últimos acontecimiento. El Valencia está jugando francamente mal –dejo ahora lo de las expulsiones al margen– y eso es intolerable a estas alturas de la temporada. Necesitamos un entrenador que mande y ordene y lo necesitamos ya. El Valencia se desinfla y el mal sosiego y orden de los jugadores empieza a ser muy llamativo sobre el terreno de juego. Espero el cambio. Urge el cambio. Tirarlo todo por la borda a estas alturas sería un pecado demasiado gordo. Espero un cambio ya. Ojalá no me equivoque.



Contra Lopetegui

El Sevilla se ha rearmado y llega tras doblegar al Getafe con cierta facilidad en una segunda parte absolutamente dominada por los andaluces. El equipo de Lopetegui está acostumbrado a muchas cosas, pero es uno de los equipos que menos empates ha cosechado a lo largo de la temporada. Un solo empate, por seis victorias y tres derrotas. Y los de Lopetegui van para arriba. Subiendo sus prestaciones y alzando su juego para convertirlo en más vistoso. Y vistas así las cosas, observando al Valencia y al Sevilla en estos últimos envites se antoja que el duelo del miércoles en el fondo es un examen para el Valencia. Celades contra Lopetegui. Puro morbo.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.