La cara ante el penúltimo

No existe el tiempo. Todavía estamos pensando en el duelo frente al Sevilla, pero tenemos que quitarnos esa imagen de encima y ponernos inmediatamente a pensar en el próximo compromiso que tiene el Valecia CF y en este caso ese compromiso casi inmediato invita a pensar que el equipo está obligado a reaccionar en la Liga, antes de recibir este próximo martes a un Lille al que tenemos la inexcusable obligación de derrotar si queremos seguir vivos en la Champions antes de que finalice esta fase previa. Pero vamos a la Liga, vamos a este inmediato sábado, y pensemos en la visita del Valencia a Cornellà y casi en la obligación que tienen los hombres de Albert Celades de demostrar de una vez su valía, de lograr la victoria ante una escuadra que es penúltima en la clasificación, solo superada por un terrorífico Leganés que con cinco puntos en once partidos cierra la clasificación. Y el Espanyol también está ahí. Penúltimo con ocho puntitos, solo dos victorias y dos empates. Y miren lo que son las cosas. El Valencia CF llega tras empatar con un solitario gol frente al Sevilla en Mestalla mientras que el conjunto catalán fue goleado de forma inmisericorde por el Athlétic Club en su campo, encajando tres golitos que dejaron bien claro el marcador final del encuentro. Con esto quiero decir una cosa obvia. Que el Valencia está mal es algo que conoce todo el mundo, pero para este compromiso no hay duda, tiene que ser más determinante la pésima campaña que está cuajando el cuadro catalán. Y el asunto es muy simple. Por cada minuto que pase, por cada instante que el marcador no se mueva o se incline del lado del Valencia CF los seguidores de la escuadra catalana se pondrán de uñas con los suyos y eso, aunque parezca rarete tal y como lleva la temporada el Valencia, tiene que servir para dar un voto de confianza a los de Celades, para que su equipo juegue a la vez con contundencia y pueda solucoinar cuanto antes el compromiso para pensar así en e l duelo inmadiato de la Champions, que también se las trae.



Refuerzo anímico

El Espanyol tiene muy mala pinta y eso es un factor que debe ser aprovechado sin compasión por las huestes de Mestalla. Una victoria del Valencia CF, al margen de lo que supondría de motivación para un equipo que anda muy tocado en ese aspecto, significaría a la vez condenar a uno de los últimos puestos de la competición a un rival que en sí, no debería ser ningún problema para el Valencia, pero viendo como están actuando los de Celades bueno sería ir manejando distancias ya casi a las primeras de cambio. Así pues, sin miedo a equivocarme, yo sí creo que en esta ocasión jugar lejos de Mestalla va a servir al equipo para ganar en tranquilidad y para hacer las cosas como siempre las tendría que hacer el Valencia CF.



Y regresa Rodrigo

Y por cierto, de cara a este partido regresa al equipo Rodrigo Moreno tras ser sancionado con un partido por su expulsión en el partido de Pamplona, lo que demuestra de alguna forma que fue una expulsión absurda e injusta, muy de la línea de las que está sufriendo últimamente el Valencia CF. El equipo lo echó muy en falta frente al Sevilla y el regreso de Rodrigo en Cornellà debería ser definitivo para traerse esos tres puntos que tanta falta le hacen a los de Celades.

