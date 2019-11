Confío en Maxi ante el Lille

Es joven, pero está sobradamente preparado. El tipo trabaja, corre, busca goles y defiende cuando toca. Es un delantero implicado con ganas de triunfar en el Valencia en un momento algo histérico de nuestra entidad. Y eso es muy de agradecer. Tiene pinta de ser un fichaje que marque todo una época en el Valencia y es llamativo que con lo poco que entra en juego, es decir con el que poco juego que recibe de sus compañeros, ya ha marcado un montoncito de goles y lo hace a la mínima ocasión que tiene. Y miren una cosa, con tipos así, con tipos con ese carácter y esa forma de entregarse en cada partido, yo sí que creo en este Valencia.

Miren, estamos en una Liga donde todo parece irregular, pero la realidad me indica y es certera que estamos a cuatro puntos de la Champions, lo cual es de locos observando y viviendo el ambiente que tenemos aquí en casa. Y por eso voy a romper una lanza en honor de Maxi y otra en la apacible implicación de un tipo como Celades que puede tener poca experiencia, pero que le está metiendo sentido común a un puesto realmente complicado, duro y algo extraño para un entrenador con muy poca experiencia, pero con un alto grado de sentido común. ¿Que los jugadores no creen en Celades? Pues que empiecen a creer y se abonen a jugar segundas partes como la que vivimos contra el Espanyol. Así, con intensidad y ganas, este equipo debe hacer una temporada muy por encima de sus dirigentes y ese camino comienza hoy mismo con ese partidazo de Champions en Mestalla donde jugamos mucho más que un simple partidazo de fútbol. La realidad es tozuda y si el Valencia quiere seguir soñando con pasar a la siguiente fase la victoria se antoja como inexcusable para dar un paso firme y olvidarnos un poco de tristezas y sensaciones contradictorias. Miren, nos guste o no, la realidad es que el Valencia está ahí, con opciones de seguir soñando con seguir vivos en la Champions y con opciones de aspirar a un montón de cosas en nuestra Liga regular. Y todo esto pasa jugando francamente regular al fútbol, pero yo me esfuerzo para motivarme y de nuevo pienso en Maxi y estoy convencido que este jugador puede y debe marcar una época en el Valencia. Ahora, francamente, al margen de los goles de Maxi, lo que sí que convendría en hacerle llegar mas balones al delantero y no tenerlo casi apartado del juego en un partido normal de los que estamos jugando. Y yo lo tengo claro. Si jugando tal y como estamos jugando a poco que cambiemos ese sistema tan defensivo y algo caótico por un forma de actuar con más sensaciones positivas en el ataque y buscando a Maxi yo estoy seguro de que el juego del Valencia, y el fútbol del Valencia, subirá como la espuma en un visto y no visto.



Y con Parejo y Rodrigo

Y pienso en este duelo inminente, el de esta noche, y no puedo dejar de pensar en Parejo, Rodrigo y el propio Maxi. Son tres jugadores diferentes entre sí, pero sin duda los tres aportan algo diferente al juego del Valencia. Estoy seguro de que Parejo ante el Lille va a estar menos vigilado y sus ganas de llamar la atención en Europa resultan importantísimas y vitales. Rodrigo, un especialista entre líneas que sigue en el Valencia y sigue teniendo unas ganas enormes por triunfar, también debe firmar un partidazo ante los franceses. Y regreso a Maxi, vuelvo a Maxi, y confío y deseo que un gol suyo -con uno me basta- defina el partido.

