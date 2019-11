Un profesional como Wass

Daniel Wass es un tipo que no da un ruido y que siempre cumple bien sobre el terreno de juego. Y además es una especie de comodín que sirve para un roto y para un descosido. En el fondo juega donde sea y siempre cumple con dedicación y esfuerzo. Lo puedes colocar de lateral, de medio por la derecha, de medio centro... por mil sitios y el tipo siempre trabaja con una honradez y una profesionalidad digna de destacar. El danés, lo pongas donde lo pongas, siempre intenta rendir bien y se entrega al equipo, al bloque del equipo, sin ninguna cortapisa ni ninguna declaración mas o menos mal sonante. A él le da igual. Lo suyo es jugar y trabajar para el grupo con un carácter francamente envidiable. Vale para un roto y un descosido y siempre tiene un rendimiento más que aceptable. Su última aparición fue llamativa y su rendimiento no solo fue bueno, acabó su actuación marcando un golito que da luz verde a su implicación. Y ahí está él, el exjugador del Celta siempre rinde y rinde bien. Es un tipo que a cualquier entrenador le gustaría tener en su plantilla. Lo pongas donde lo pongas él intentará siempre, sin hacer un ruido, rendir tal y como le pide el entrenador de turno. Y eso es francamente muy digno de destacar. Mi resumen es claro. Yo siempre querré a tipos así enrolados en las filas de mi equipo. Cumple bien, cumple donde sea y siempre está implicado en el trabajo. No da un ruido y destaca su enorme implicación. El Valencia ha dado un paso de gigante con él. Bueno para el equipo y bueno para la plantilla. El danés merece un reconocimiento por su implicación y entrega.



Junto a Parejo

Su última ubicación en el campo es junto a Parejo jugando en el centro de la media y jugando bien, con colocación y buen trabajo. Y su actuación es una noticia formidable para el Valencia. El equipo de Celades con sus dos medios defensivos lesionados -hablo de Kondogbia y Coquelin- ha sabido encontrar un alma generosa en el esfuerzo para que no suframos por las ausencia de esos dos auténticos especialistas. Y si ese trabajo lo refrendas haciendo un gol para tu equipo es cuando su trabajo se merece una ovación francamente generosa. Es un profesional dedicado a lo suyo y siempre procura ofrecer lo mejor de su repertorio.



Y lo de Ferran

Lo de Ferran Torres -escríbanlo siempre sin acento, por favor-sí que es digno de alabar y de alguna manera marca la honradez del trabajo de Celades y marca también, en cuenta del pasado, lo poco que le gustaban a Marcelino los jóvenes de la casa. Ferran ha tenido que trabajar casi en la sombra con un papel preponderante, eso sí, en todas las selecciones en las que ha participado y ahora da la impresión de que ya le ha llegado el momento de triunfar en el Valencia de forma generosa y absoluta. Los dos tantos que llevan marcados en los dos últimos partidos disputados en Mestalla hablan mucho y bien del periodo que está atravesando ahora. Ferran francamente está que se sale y tal como es su rendimiento representa una atractiva implicación por adoptar por la gente joven de casa en lugar de hacerle un vacío inconsistente. Y sí, Ferran ya está triunfando y de alguna forma su triunfo también implica, en cuanto a rendimiento, que a Kang In Lee le falta todavía un puntito para triunfar con los mayores, algo que Celades ya ha comprendido.