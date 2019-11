Villa y ese toque de SUPER

Es curioso las vueltas que da la vida. Hablo de la retirada de David Villa y de alguna forma de cómo ha crecido a lo bestia un tipo que fue redactor de SUPER y que de este diario pasó a dirigir el futuro de David Villa y a crear un mogollón de empresas francamente bien dirigidas y administradas. Hablo de un tipo que responde al nombre de Víctor Oñate, un tipo que no juega al fútbol, pero que maneja con una seriedad y una imaginación tremenda todo lo que rodea el mundo del fútbol. Hablo, claro está, con orgullo y sin ninguna envidia, de un tipo que creció escribiendo crónicas en este SUPER que tienen en sus manos y que ahora, avalado y dirigiendo desde hace tiempo el futuro de Villa -y otros muchos jugadores, ténganlo en cuenta-ha avalado la compra de un equipo de fútbol en Nueva York lo que de alguna manera supone un golpe de autoridad y de creación tremendo y un nuevo paso adelante de una empresa,VOS Marketing, que no para de crecer desde que Víctor abandonó este diario hace un montón de años y ese crecimiento ha sido y es del todo imparable, duradero y creciente. Piénsenlo bien. Todo lo que suene a David Villa tiene como soporte enorme a sus espaldas y ese soporte tiene una historia tremenda que ahora paso a contarles con todo el respeto del mundo.



Una pequeña charla

Y les cuento. Sucedió hace ya muchos años en mi despacho de director de SUPER en la Avenida de Aragón 2 duplicado -eso de duplicado me ha llamado siempre mucho la atención- y un redactor del diario me pidió hablar conmigo para tomar el pulso a su futuro y ver que era más conveniente para él decidir ejecutar. Ese chaval de entonces, llamado Víctor Oñate, fue tratado por mí como corresponde a una persona normal en un ámbito laboral de no excesivas perspectivas ni intereses clatros de crecimiento más o menos fijado. Y yo fui sincero. Le dije a Víctor que su trabajo en SUPER no tenía un futuro claro -un futuro de crecer me refiero- y que si él tenía algunas ideas lo mejor es que las ejecutara. Después de esa conversación Oñate se marchó de SUPER y comenzó a crear VOX Marketing con una seriedad y un trabajo encomiable. Y en ese trabajo se ganó a David Villa y a partir de ese momento fue su representante y ambos comenzaron a crecer a lo bestia de una manera formiable. A Víctor, en su empresa y en su camino, le ayudan tipos tan interesantes como Damià Vidagany -con el que me llevo regular, pero sí reconozco su impronta laboral y su estima enorme a Víctor-, Chus Cabo, un tipo de SUPER y también de cine, y un chaval joven instalado en EEUU que responde al nombre de Quique Cortina y al que conocí hace ya muchos años jugando a fútbol en Cracks junto a mi hijo mayor, del que es muy colega.



Y el propio David

En toda esta historia, al margen de la inmensa labor de ese redactor de SUPER que un día cogió la puerta para empezar a crecer, no debemos olvidar a otro tipo, en este caso al propio Villa, por ser tan honrado en su vida diaria como inteligente por dejarse asesorar por gente que sabe y que además es buena en sus intenciones. De toda esta historia me quedo con la importancia que tuvo el Valencia de Subirats en su momento y en el inmenso trabajo posterior de una empresa valenciana que de alguna forma comenzó a fraguarse en estas páginas de SUPER que tienen hoy en sus manos.