Mi confianza para Celades

Se llama Albert, lo ha vivido todo en este loco y apasionante mundo del fútbol y ha llegado a Valencia por la puerta de atrás, tras el despido de Marcelino. En su inicio en el Valencia nos daba la impresión de que solo era un mandado con escasa experiencia y siempre tomando decisiones a las órdenes de Pater Lim allá desde Singapur. Pero poco a poco la historia ha ido cambiando. Del Celades que llegó al Valencia con cara de despistado y dando la impresión de que iba a ser un tipo con pocos secretos guardados en el baúl propio de los entrenadores, pero poco a poco ha ido tomando decisiones que nos indican de forma directa y contundente que este tipo no ha venido aquí solo a pasearse o a cumplir órdenes sin poquito más que añadir a su mochila como entrenador. Pero todo ha cambiado.

Celades va estudiando a la plantilla, va viendo qué jugador rinde y cuál está todavía un poco verde y tiene claro que su Valencia, ese equipo que ha ganado jugando un fútbol distinto al de Marcelino en los últimos tres encuentros, todavía tiene mucho camino que recorrer para recobrar una normalidad que parecía que se había esfumado por culpa de los caprichos del máximo accionista. Y llegó Celades con todo el personal lamentando la salida de Marcelino, que el propio Marcelino provocó no siguiendo las órdenes de Peter Lim, y en consecuencia daba la impresión de que Celades iba a ser una especie de juguete para el de Singapur siguiendo casi al pie de la letra su instrucciones. Pero curiosamente, y en este caso alegremente para el Valencia, Celades ha demostrando partido a partido que no ha venido aquí simplemente para cumplir con las órdenes directas del de Singapur. Celades, siempre con ese tono tranquilo que realmente llama la atención por esa calma que destila partido a partido ha ido tomando decisiones interesantes y ha conseguido que el Valencia empiece a encarrilar buenos resultados jugando un fútbol completamente distinto a los cerrojazos que nos ofertaba continuamente Marcelino. Y no, no se equivoque. No digo que Celades sea mejor a día de hoy que Marcelino, pero sí digo que me está llamando la atención de la misma forma que ha llamado la atención, positivamente, de los jugadores que tiene a su cargo en las instalaciones de Paterna. De momento se ha ganado algo francamente importante. La palabra es respeto y yo añadiría que también deberíamos añadir confianza viendo poco a poco como evoluciona y observando, también poco a poco, que el equipo está cambiando esa depresión de la que parecía hacer gala para transformarse en un conjunto mucho más divertido y futbolero que en épocas pasadas. Y todo eso es importante. Celades se está ganando a todo el personal que de verdad sí sabe en que lengua se habla en el idioma del fútbol y ese dato ya de por sí resulta francamente interesante.



La visita al Betis

El próximo partido del Valencia allí en el viejo y entrañable Benito Villamarín va a enfrentar al Valencia con un Betis que así en principio parece asequible para que salga de nuevo derrotado y de esta forma el Valencia siga escalando posiciones de forma incuestionable. Ese partido, el del Betis, debe servir de preparación para la Liga, pero con un ojo puesto en esa visita del Chelsea en Liga de Campeones que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Y en ambos casos Celades debe salir triunfante la salud de todos. Ojalá.

