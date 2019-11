Parejo debería estar ya a tope

Es un jugador distinto y clave para el futuro del Valencia CF. Por sus botas pasa todo el juego creativo y ahora más que en toda la temporada lo necesita el equipo, y lo necesita la afición valencianista ante los inmediatos y vitales compromisos que tiene el equipo después de este parón por los partidos de selecciones. Y sí, me alegro que Robert Moreno no le haya convocado para este par de partidos ya que en el fondo la selección lo tenía todo prácticamente ejecutado y este pequeño descanso es vital para el juego y el futuro más o menos inmediato del Valencia CF. La Liga está ahí, con un equipo creciendo y con un entrenador madurando, pero siendo casi necesaria u obligatoria la función de Parejo en todos los onces iniciales del Valencia. Y al margen de la Liga tenemos un partido vital de Champions que en caso de ganarlo es una invitación para la siguiente fase de la competición, y para eso, para seguir adelante, se antoja que el juego de Parejo y el mando del '10' en este equipo es del todo fundamental para intentar ganar al Chelsea en el viejo coliseo de Mestalla y dar un paso más en la competición casi de forma cerrada. Pese a todo, pese a romper una lanza por la importancia de Parejo para que el equipo funcione bien, existe un dato que resulta del todo obligatorio intentar resolver en el menor tiempo posible. Parejo no tiene sustituto, no tiene recambio, no hay nadie mínimamente dotado para hacer su función en el equipo y eso significa que una posible lesión o una circunstancial baja por acumulación de amonestaciones sería determinante para el rendimiento del equipo. Con Parejo hay fútbol y sin Parejo pero con un recambio más o menos parecido no sabemos bien lo que podría ofrecer este Valencia CF. Ahora bien, pensando en lo inmediato que le viene al Valencia, no dudaría de la brutal importancia de Parejo para seguir acumulando seguridad en la Liga y para dar ese paso al frente en la Champions que de alguna forma significaría éxito deportivo y éxito económico para el Valencia CF de Peter Lim, que como vemos necesita muchos ingresos. La única pega que veo en estos momentos es la envidiable veteranía de Parejo que invita a pensar que al margen de disfrutarlo en estos momentos debemos pensar ya en buscar a algún futbolista que sepa y pueda tomar la batuta que poco a poco va a ir decreciendo en la responsabilidad de Parejo.



La visita al Betis

El próximo partido del Valencia CF en la Liga, el partido inmediato en el campo de un Betis que no está consiguiendo rendir al mismo nivel que en pasadas temporadas, es un claro ejemplo de que la buena marcha de Celades debe seguir constuyéndose sacando un buen resultado de tierras andaluzas, que a la vez sirva de empuje para el inmediato duelo de después contra el Chelsea en Mestalla. Una victoria ante el Betis, que ni más ni menos está clasificado con siete puntos menos que el Valencia y es un equipo que roza los puestos de descenso, al fin y al cabo es el cuarto por la cola en la clasificación de Primera División, le daría al Valencia una seguridad realmente notable y a los propios jugadores bajo las órdenes de Celades les otorgaría también un empujón importante de cara a esa inminente visita del Chelsea. Estamos, por lo tanto, a la espera de ver si el Valencia ya de una vez deja de dar bandazos y abraza la regularidad que siempre debe tener un club puntero del fútbol español, del nuestro.

