Del actual Valencia CF podemos hablar mil cosas y de esas mil la mayoría puede ser generosamente criticadas por el personal, pueden dar pie a innumerables debates sobre el presente de la entidad y el papel que ejecuta el propietario de este club de nuestros amores. Ahora bien, hay momentos en que se impone dejar todo eso a un lado, centrarnos en apoyar al equipo y así demostrar que la magia del fútbol es capaz de romper con todos los pronósticos que el personal tenga en su cabeza. El Chelsea es mucho Chelsea, cierto, pero eso no implica que el Valencia CF se vaya a rendir y a no intentar lograr una gesta que todos deseamos. Y fútbol es fútbol, eso implica que todo lo que está más o menos en las previsiones, un Chelsea al alza y un Valencia errático que no sabemos muy bien hacia dónde va, puede desaparecer en un visto y no visto de la historia de las apreciaciones y de la historia sobre quién es favorito para un duelo.



Juega todo Mestalla

Y miren, les voy a ser franco, pienso en el partido de esta tarde, en el que está todo en juego, y no puedo evitar pensar en la magia que tiene Mestalla por mucho que haya sido maltratada. Mestalla es un campo mítico, acostumbrado a muchas gestas, y hoy toca que este proyecto de Meriton dé un paso al frente y gane, luchando, este duelo contra un Chelsea que desconoce la fuerza que puede albergar un estadio tan bonito y tan añejo como el viejo coliseo de Mestalla. Yo creo en la magia del fútbol y en lo inesperado. Y creo también que si Mestalla cree y empuja a los suyos podemos vivir una noche histórica. La hora del choque es relativamente mala, pero eso no va a cambiar el sentir del personal que acuda a nuestro estadio. Hoy solo hay que aplaudir, animar al Valencia CF, olvidarse de Peter Lim, Anil Murthy y compañía y sentir que el fútbol encierra en su interior una magia que a algunos veteranos nos ha tocado vivir tantas veces, y que de alguna forma ha provocado que estemos enamorados de este deporte de por vida. Y oigan, llevarnos esta tarde una decepción a casa sería francamente inadmisible y triste.



Y lo de Coquelin

Aplaudo el trabajo que está realizando Wass en el centro del campo, pero les voy a confesar que a mi me gustaría más que Coquelin llegara a tiempo de disputar este choque acompañando a Parejo en la zona media del Valencia CF. Coquelin, de alguna forma, ofrece más consistencia a nuestra medular y es más seguro y eficaz que Wass en labores defensivas. Y eso es lo que necesitamos para este partido.



La magia de Parejo

Por último hago un llamamiento para que Parejo juegue muy constructivo y con su magia y sus goles se pueda derrotar a un Chelsea bien armado. Dani, como capitán del Valencia, se merece pasar a la siguiente fase. Y eso es vital.