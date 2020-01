Me voy con Lato a Pamplona

El Valencia CF, según publicaron los estudiosos de Peter Lim -que yo francamente no tengo el más mínimo contacto con él-, había decidido invertir en la gente de casa, en el personal futbolero nacido en la cantera de Paterna. Con confianza y oportunidades ya han explotado varios jugadores con el primer equipo del Valencia. Por ese aspecto no entendí la cesión de Lato este pasado verano y por ese mismo aspecto, el de jugar minutos a fútbol, me alegra que el propio Lato haya encontrado un equipo aguerrido para ir demostrando que sí que es jugador para el Valencia. En Pamplona, enrolado en Osasuna, Lato va a vivir muchas experiencias pero por encima de todas va a tener la ocasión de crecer en un equipo aguerrido y peleón y con una obediencia a su técnico que en el fondo es una bendición... para ellos, claro está.



El reserva de Gayà

Les voy a ser franco y sincero. Tenemos en el equipo a un lateral izquierdo joven y de la cantera que ha llegado a internacional con todas las de la ley. Se llama, como ya habrán adivinado todos ustedes, José Luis Gayà y en el fondo y en la forma es un orgullo para la escuela de Paterna. Ahora bien, dejando bendecido a Gayà como se merece por su buen juego y disciplina, debo confesarles que yo el pasado verano no hubiera cedido jamás a Lato a un equipo extranjero que no le ha dado la más mínima oportunidad. Lato ha perdido el tiempo de forma lamentable -no por él- y ese error con un tipo de la casa es casi pecado mortal cometerlo.



La ilusión de Osasuna

Lato va a tener que poner todo sobre el terreno de juego para tener minutos en Osasuna. Doy por sentado que va a tener que pelear cada minuto de juego para poder ser útil al equipo rojillo. Pero yo confío en él y confío en sus ganas de crecer jugando minutos y de alguna forma ganándose en el campo el derecho que le corresponde de volver al Valencia. A mi s un jugador que sí me gusta y que siempre me hubiera quedado. Y si a so le añadimos -que esperemos que sea así- que regresa al equipo más crecido como futbolista y luchando por tener minutos habremos logrado dos hitos importantes. Por un lado lanzaremos un guiño a la gente de casa y por el otro estaremos dando la razón al dueño del club -que te guste o no te guste no es otro que Peter Lim- que decidió en su día apostar por los productos de la cantera. Con esa apuesta ha explotado Ferran esta temporada y yo espero que también explote Lato en la venidera.



Luchar y luchar

Y miren una cosa. Toni Lato es un buen tipo criado en Paterna y ya con bastantes minutos acumulados en nuestra Liga como para creer en él y en su fútbol. Ahora va a tener la ocasión de demostrarlo en un puesto exigente, pero a la vez va a poder aprender como se implican los jugadores modestos de un equipo modesto en la Liga española... que es la que le corresponde a Lato. Vamos a esperar a ver como evoluciona y esperemos que se gane la confianza de su técnico. Si lo consigue, y él va a ir a muerte, el Valencia CF no habrá perdido el tiempo con un tipo estupendo criado en la cantera de Paterna. Yo espero que tenga minutos y que se instruya en la forma de implicarse de los jugadores de Osasuna. La experiencia es magnífica. Y también espero un final importante e interesante. Es una reválida para Lato. Y si él cree y se implica a lo bestia la pueda aprobar sin problemas. Me encantaría verlo en el Valencia CF la temporada que viene.