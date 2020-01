El Valencia se beneficia de este tonto parón

Si lo pienso fríamente este parón futbolero que se apodera del fútbol español durante estas fechas en el fondo es una especie de pecado mortal que atenta contra cualquier raciocinio con el que analicemos nuestro deporte rey. Y sí, es una especie de pecado mortal que en estas fechas tan señaladas y festivas el fútbol se tome unos días de descanso y no invite al personal a disfrutar en vacaciones de su deporte rey. Aquí en nuestro fútbol hispano hacemos justamente lo contrario que en la Premier y allá, lo que si sabemos, es que los partidos en fechas tan señaladas son en el fondo una fiesta para todos los aficionados incluidos también los propios futbolistas. Aquí en España hacemos lo opuesto y en el fondo yo encuentro todo eso perjuicial para el enorme espectáculo que es el fútbol en estas fechas tan festivas. Ahora bien, debo reconocer que en el fondo, en esta ocasión, este parón navideño sí que le ha venido bien al Valencia para ir recuperando futbolistas de cara al casi inmediato partido que el Valencia juega este próximo sábado en casa ante el Eibar, un equipo que marcha mal en la clasificación pero que en el fondo siempre plantea los partidos de forma incómoda para el rival. Y la noticia de este parón en el fondo es positiva especialmente pensando en los tres atacantes principales del Valencia. Tanto Maxi, como Rodrigo y Gameiro parece que ya empiezan a estar a punto para medirse este sábado a la escuadra vasca. Así las cosas, como ven, debo reconocer que este parón que no me gusta nada en el fondo le ha venido de cine al Valenca para ir cerrando la plantilla y encarar con ciertas garantías los próximo compromisos que tiene la escuadra de Celades.



Y la fiesta de Mestalla

Y por cierto, observando todo el cariño y afición que tiene la gente con su equipo del alma debo significar que me ha parecido buena idea que ayer entrenaran los jugadores del Valencia en Mestalla con las puertas abiertas para los aficionados. y pasó lo que tenía que pasar. Más que un entrenamiento fue una comunión preciosa entre los jugadores y su propia afición. La tribua estaba casi llena por completo y eso es muy de agradecer para toda esa afición que siempre quiere estar al lado de su equipo. Buena idea y buena solución del asunto. Mestalla volvió a vibrar para despedir al Centenario.



Presuntos fichajes

Vale, sí, ya sabemos que Peter Lim ha dado luz verde para cometer ciertos fichajes a estas alturas del campeonato y ya saben que lo más inmediato y primodial pra el Valencia consiste en fichar un lateral diestro casi de forma inmediata. Ahora bien, a mi en el fondo lo que más me gustaría es que el Valencia tirara de imaginación y contratara a algún delantero centro que nos sirva para completar una plantilla con mucho esfuerzo acumulado. Y ese momento ideal es ahora. Veremos que hace el Valencia.

