Mucho ojito con el partido del Eibar

Dicho así, de golpe y porrazo, parece un partido fácil para el conjunto de Celades. Este sábado a la una del mediodía en el viejo y emblemático coliseo de Mestalla, pero resulta que el Valencia CF no ha logrado la victoria en los tres últimos enfrentamientos en casa ante el conjunto armero. Dos derrotas en Mestalla y un empate marcan las últimas visitas del Eibar a un campo que le debería ser casi como un castigo dada las diferencias entre un equipo y otro. Celades debuta en este duelo en Mestalla contra el conjunto armero y lo que ya sabe de sobra y de antemano es que va a ser un duelo muy intenso y complicado. El Eibar siempre expone la lucha y el trabajo enorme en cada partido aunque eso no debería ser un handicap para el Valencia, muy superior sobre el papel. Y el Valencia tiene ante sí un nuevo reto si quiere dar caza al cuarto clasificado y de esa forma acercarse a los puestos Champions de la próxima temporada. El cuarto en estos momentos es el Atlético de Madrid, recibe en su campo a un Levante UD que sigue mandando buenos mensajes a los suyos. Y el Atlético, con problemas en su delantera, es en estos momentos el rival a batir por los dos equipos valencianos. El Valencia ganando el Eibar y sin que saquen puntos los madrileños se pondría a solo un puntito de esa teórica cuarta plaza... con respeto, eso sí, de los equipos que están entre el Atlético y el Valencia y llevan más puntos que el cuadro de Celades.



El estirón

Con todo y con eso lo fundamental es que el Valencia CF haga bien sus deberes y logre el triunfo. Lleva tres temporadas consecutivas sin lograrlo y en esta ocasión recibe con la autoestima muy arriba al conjunto armero, que además viaja a València sin la presencia del hombre que suele moverse con maestría por todo su ataque, no es otro que Orellana, baja segura para el duelo de Mestalla, casi un regalo para un Valencia que sigue crecido con su clasificaciónpara los octavos de la Champions pero que tiene pendiente dar un estirón en la Liga para afianzarse entre los cuatro primeros y no pasar los apuros de última hora para estar en la máxima competición europea la próxima campaña. La cita ya saben que es mañana a las 13 horas en Mestalla.



Y lo de David Villa

No pega mucho hablar de David Villa en esta página dedicada al Valencia CF actual, pero les aseguro que me resulta casi imposible no hacerlo, pienso en David y en todo el buen rollo que deja por detrás cuando ha llegado la hora de su retirada del fútbol como protagonista. Si digo que un exvelencianista dice adiós a este deporte me estaré equivocando. Se va un hombre del fútbol en general, una gran figura, y aparece un gran ser humano. Amunt Villa.

