Hoy tenemos que ver la inspiración de Celades

Debo reconocer que aquí en València, que nos gusta un tanto retorcer las cosas, estoy perdiendo la costumbre con las palabras de Celades y les confieso que cada vez que le escucho me convierto en un 'celadista' más implicado y aplicado e incluso me tiene ganado por los cuatro costados tan sólo con empaparme de su tranquilidad y de implicarme en no meterme en follones como también hace el propio técnico del Valencia. Desconozco si eso que destaca en Celades es propio de Celades individualmente o lo ha heredado de sus años como futbolista en activo que lo fue y con una dilatada carrera. Pero lo que sí tengo claro es que cada vez que habla me transmite en el idioma del fútbol moderno una tranquilidad que anteriormente no tenía, debo confesarles. Albert es claro, habla escuetamente pero sin meterse en líos, dice sus objetivos y sus propuestas pero sin pasarse en su función como técnico del primer equipo -es decir, él no es el fichador, y así lo asume- y todo cuanto le envuelve suena a normalidad y buen rollo con un toque apacible. Y bien, el último mensaje de Celades no fue otro que el que manda el fútbol jornada tras jornada. Indicó que Mestalla tiene que seguir siendo ese baluarte donde nadie se lleva los tres puntos y apuntó directamente al choque de hoy contra el Eibar y que solo piensa en estos momentos en ganar este duelo que parece tonto pero que no lo es. En las últimas tres temporadas el Eibar se ha llevado siempre algún puntito de Mestalla o en ocasiones hasta los tres. Así las cosas la declaración de intenciones de Celades tiene todavía más sentido. El Valencia necesita ganar para seguir optando a uno de esos puestos que dan derecho la próxima temporada a jugar la Champions y eso lo tiene francamente en la palma de la mano si sigue jugando con esa única intención de sumar tres puntos en cada jornada. Y Celades también tuvo una frase elocuente y que indica bien a las claras cuales son su dos grandes consignas par llevar un equipo de fútbol y ganarse igualmente a los futbolistas que tiene a su cargo como a los aficionados de ese mismo equipo. Celades indicó -así lo recogía la portada de SUPER de ayer viernes- que quiere acabar la primera vuelta sin perder en Mestalla en la Liga y haciendo disfrutar a los aficionados. Y ese mensaje es doble. Va dirigido a sus propios jugadores dándoles un voto de confianza y va dirigido también a sus propios aficionados a los que estima de manera especial y eso indica a la vez que los motiva para que estén volcados con el equipo y sus próximos compromisos. Y todo ello, como ya habrán comprendido, lo indicó Celades con esa voz candenciosa y una tranquilidad que te invita a creer en él y a sumarte de forma absoluta a todos sus grandes objetivos en esta temporada. Y sí, eso es ser del Valencia y saber sumar de paso el cariño de la gente.

