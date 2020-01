Sobre la seguridad de un portero

Paso de esa vergüenza que se está disputando en Arabia Saudí y hoy me centro en el Valencia CF y en un tema que me hace ser selectivo pensando en el futuro inmediato de la sociedad y en la obligación que tiene este club en estar clasificado en la Liga española en los puestos que luego te dan derecho a disputar la Champions al fnal de la campaña. Y mi duda es razonable y voy a intentar evitar caer en el tópico del cariño o relativa cercanía que pudieras tener con los jugadores de fútbol a la hora de acometer juicios sobre el valor de los futbolistas o sobre su rendimiento real a favor del Valencia sobre el terreno de juego. Y mi duda es razonable e incluso es casi urgente pensando en ese partido de Liga que nos aguarda en un visto y no visto a la vuelta de la esquina en Mallorca. Una duda clara y significativa. No tengo claro si Albert Celades debería seguir contando con Jaume o darle ya el pase definitivo a un Jasper Cillessen que fichó por el Valencia CF para ser titular, y sin embargo sus actuaciones lo han precipitado al banquillo a favor del hombre de casa después de una leve lesión.



Jaume Domènech

Yo aprecio a Jaume, pero el error de esa cosa rara que ha montado Rubiales en Arabia y que dio ventaja inicial al Real Madrid es francamente preocupante, diría incluso grave. Y así las cosas tenemos a un portero de casa que ha cometido un fallo casi infantil y a otro portero, en este caso cambiado al Barça por Neto, que llegó para ser titular. Igual puede haber llegado el momento de recuperar ese puesto en el próximo partido del Valencia CF de forma más o menos urgente. Cillessen parece frío y como si nada de lo que sucede le afecte lo más mínimo. Ahora bien, un portero de su categoría que ha sido desplazado a la suplencia por un tipo de casa casi a las primeras de cambio debería preocuparse de la situación, porque salió del Barça para jugar. Y la realidad al final de todo es que tenemos dos porteros en la plantilla del Valencia CF sobre los que recae la responsabilidad, algo fundamental, y ahora mismo da la impresión de que los dos han hecho méritos (o deméritos) para generar algunas dudas al entrenador .



Errores

Y la verdad es incuestionable. Cillessen llegó para ser el número uno del equipo pero sus flojas actuaciones derivaron en la entrada en el equipo de Jaume. ¿Son suficientes los errores que hemos viato a Jaume para pensar en otro cambio inminente en la portería con el regreso del holandés? Desconozco lo que piensa hacer Celades y cómo se las va a componer para seguir escalando puestos en LaLiga y, si me apuran, también en la Champions League. Ahora bien, haga lo que haga el entrenador, les tengo que confesar que yo tendría clara una decisión casi de inmediato. Para el siguiente partido el Valencia CF necesita recobrar la tranquilidad y confianza en su portería para sumar otra victoria más, y no tengo la más mínima duda de que daría el puesto de titular a un Cillessen que tiene que demostrar ya de una vez su categoría y la apuesta del Valencia por él. Y a Jaume, sintiéndolo mucho, lo dejaría de nuevo en el banquillo.