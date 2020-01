Antes pensemos en el Mallorca

El sorteo de la Copa parece que se lleva toda la atención del Valencia CF, pero lo importante en estas fechas en las que estamos ya pensando en el futuro inmediato es siempre en lo que tienes primero y luego, ya con más calma, centrarnos en esa eliminatoria en el que el equipo de Celades se estrena como campeón. Y lo primero es ese partido de LaLiga en casa del Mallorca, que debería servir al Valencia para seguir escalando posiciones en la tabla y acercándose a esos puestos de Champions que son los que de verdad se merece este equipo pensando ya en la próxima temporada. Dejo por tanto a un lado la Copa, ya vendrá la próxima semana, y resucito ese partido que jugamos contra un equipo que marcha en puestos de descenso pero que ya ha demostrado en esta Liga que es una escuadra peleona e incómoda de vencer por cualquier rival.



Lesiones

Y el Valencia, cuidado, llega de alguna manera en cuadro. Tiene un montón de lesionados, gente que ha causado baja en los últimos compromisos y eso significa que Celades, de nuevo, va a tener que inventarse un once titular adecuado para ganar esos puntos que va a dirimir este domingo contra el cuadro insular. Recordemos que una victoria puede acercar al Valencia CF y mucho a los puestos Champions. Vamos a dejar de lado también esa Supercopa que realmente no jugó el Valencia –el torneo es una vergüenza, pero también el mal partido del equipo– y a regresar sin despistes a lo que realmente nos interesa. Dicen los grandes profesionales del fútbol, esos que se las saben todas, que en este deporte hay que ir partido a partido y centrarse únicamente en el duelo que tienes por delante. Y yo en este caso estoy plenamente de acuerdo con los sabios de este deporte. No pienso más allá de ese compromiso que además es el más importante.



Maxi cobra fuerza

Y por cierto, pensando en ese inmediato compromiso y observando cómo tiene la enfermería el Valencia CF, aplaudo la portada de SUPER de ayer y me sumo a esa causa que parece ineludible para este equipo en tiempos de bajas y ausencias. Hay un jugador que está en forma, que es joven, que marca goles y que oferta un futuro por delante francamente atractivo. Me refiero a Maxi Gómez y a la importancia que cobra en estos momentos para el equipo por culpa de esas múltiples ausencias de jugadores que acumula Celades. Maxi, por contra, es un tipo que ha llegado esta temporada y hace goles con relativa facilidad. Y en este caso se trata tan solo de que sea un recurso real para todos sus compañeros.

