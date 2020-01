Ferran no debe tener prisa

Es un jugador que está de moda y que no quiere parar ni un segundo de jugar en activo partido tras partido. Y es normal. Ferran -recuerden, sin tilde- es un futbolista que está saliéndose y su nombre comienza a tomar mucha fuerza en el panorama español. Y lógicamente, si estuviera en su mano, jugaría sin ningún problema el partido de este domingo contra el Mallorca. Ahora bien, si yo fuera Celades tendría prudencia con Ferran y le daría descanso en este próximo encuentro.

Un jugador ligeramente 'tocado' puede acabar del todo 'tocado' si fuerza más de la cuenta y lo que ahora mismo es un simple percance sin demasiada trascendencia ni para Ferran ni para el equipo debe ser tratado con la calma habitual que requiere un percance de este tipo. Forzarle para que juegue contra el Mallorca ocupando esa banda diestra que debería corresponder en este duelo a un Carlitos Soler que llevamos siempre de un sitio a otro, sería desde mi punto de vista desaconsejable. El Valencia tiene un calendario extremo por delante, con un montón de partidos seguidos y casi sin tiempo para prepararlos y por esa razón, y por la de la salud mismamente, no es bueno forzar el regreso de Ferran aunque ya sabemos que no tiene una lesión ni un percande de importancia.

Queda claro que si estuviera en las manos de Ferran él se pondría seguro en el once titular del Valencia este próximo domingo. No tiene lesión y eso es importante. Ahora bien, en el fútbol se impone la prudencia y más a estas alturas de la temporada y con todo lo que tiene por delante y que representa una importancia tremenda para este Valencia que debe reaccionar después del fracaso demostrado en esa pachanda de Arabia que nos regaló, para vergüenza de todo el mundo con dos dedos de frente, un Rubiales que ha demostrado una torpeza tremenda para organizar un tipo de duelo rarete y desnortado, y todo eso, todo ese ridículo que hizo el Valencia en ese trofeo maniplado por la Federación, en el fondo sí que nos indica que este quipo debe reccionar con urgencia en el duelo de este domingo en Mallorca, pero eso no significa que tenga que darse prisa en poner a jugar a cualquier jugador, Ferran en este caso, que aunque no atraviese una lesión de importancia, incluso da la impresión que lo suyo es un simple percance, bueno sería tomarse su titularidad como algo excesivo y pensar en la calma y en el racionamiento que requiere un jugador tan importante como Ferran para estar bien en todos y cada uno de los compromisos que tiene el Valencia.

Arriesgar a Ferran ante el Mallorca lo encuentro excesivo. Vale que es bueno que no tenga nada grave, pero sí que es obvio qiue ha tenido un percance que nos obliga a tratarle con precaución o al menos eso es lo que entiendo yo que debería hacer Celades pese a las enormes ganas del jugador de no perderse ni un solo minuto de juego en ningún partido. Ferran está de moda y el Valencia debe pensar en tenerle en un estado de forma correctísimo sin tener que pasar por ninguna obligación de alinearle en el siguiente partido. Veremos que acontece sobre este asunto. Pero yo si que estimo que la prudencia es mejor consejera que las prisas.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.