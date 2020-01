Las casualidades no existen

Parece una táctica desnortada del FC Barcelona antes de cada partido, pero lo cierto es que sí influye en el rival y de forma muy especial en el propio jugador que figura como candidato a formar parte casi de forma inminente de la escuadra catalana. Me estoy refiriendo en este caso a Rodrigo Moreno y a la ya habitual semi novedad de que pueda fichar por algún club y por lo tanto marcharse del Valencia. El pasado verano fue un Atlético de Madrid sin un duro en el bolsillo y ahora, justo cuando el Barça visita el santuario de Mestalla, nace la idea de un posible fichaje de Rodrigo para reemplazar al lesionado Luis Suárez en la escuadra blaugrana. ¿Y esa presunta noticia que recogen a lo bestia los medios de comunicación catalanes tiene algo de fundamento? Pues miren, les voy a ser sincero. Es cierto que el Valencia siempre está dispuesto a vender a sus jugadores a un precio mucho más bajo que su cláusula de rescisión.

Ahora bien, lo más importante de todo esto, justo cuando se juega un Valencia-Barça, es que la noticia florezca esos días y nos llenen a todos de inquietud. Son días de fichajes y está la puerta abierta en todos los clubes para fichar jugadores en este tiempo invernal. Y el tema en este caso, juegue o no juegue ante el Barça -recordemos que sale de una lesión molesta- es la influencia de una noticia de este estilo, importante y muy trascendente para el propio jugador, y la repercusión que pueda tener en el propio Rodrigo. Y por otra parte hay que pensar en el Valencia y en qué equipo logre el Valencia para después de este mercado de invierno. Es cierto que suena el nombre de algún jugador al que hemos rebajado una barbaridad de precio para que sea más asequible y el negocio más posible -sí, es el caso de Rodrigo- y también florecen un montón de nombres de jugadores como posibles candidatos para formar parte de la escuadra blanquinegra de forma casi inmediata, pero la realidad, en estos momentos, me indica que no se ejecuta al cien por cien ninguna de las operaciones que entran en liza y que el mundo de las especulaciones va a ser habitual entre nosotros todo el tiempo que sea necesario.



El trabajo de César

Y si existe una cosa cierta es que el nuevo Director Deportivo del Valencia se ha incorporado al club en un momento especial y que desde que ha llegado no para de trabajar para hacer del Valencia un equipo más competitivo. Ahora bien, desconocemos si a partir de ahora la voluntad de César será también la voluntad del club. Él puede trabajar sin descanso pero debemos saber si Peter Lim le da el OK para ejecutar esta o cualquier operación o si debe contar, hablo de César, con el visto bueno de Mendes antes de afrontar cualquier operación que la parezca interesante. Veremos, pero ojalá el Valencia entre en una dinámica de normalidad a partir de ahora. El club, no lo olvidemos, lo necesita.



Y llega el Barça

Por cierto, y ya que estamos hablando del Barça recordemos que hoy el rival del Valencia es el propio Barça y que el nombre de su nuevo entrenador, Quique Setién, empieza a estar en boca de todos tras su dos partidos en el banquillo blaugrana y dado los apuros que sufrió el propio Barça para seguir adelante en ambos casos. Esperemos que hoy Mestalla dicte sentencia.

