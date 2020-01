Hoy toca pensar en el duelo ante la Cultural

El tema de las idas y venidas, de los fichajes y traspasos, me niego a comentarlo en un miércoles como el de hoy en el que tenemos partido de Copa y una victoria nos mete de lleno en los cuartos de final de la Copa y nos atrae el recuerdo del enorme título conquistado la pasada temporada. El único pero que se le puede poner a este partido es averiguar cuál de los dos Valencia va a salir a competir en León ante la Cultural y Deportiva. Si hoy salta al campo un Valencia semejante al de Mallorca vamos a sufrir un disparate. Si por contra hace acto de presencia ese Valencia que le endosó dos golitos al Barça en Mestalla -y ojo, pudieron ser más si el árbitro no hubiera sido tan disparatado a favor de lo visitantes- esta eliminatoria de Copa debería ir por los cauces normales y eso significaría que el Valencia ha dado otro paso de gigante esta vez para meterse ya en cuartos de Copa con todas las de la ley. Y miren, yo sinceramente no espero ver un Valencia semejante al que jugó contra el Barça, pero tampoco al que hizo el ridículo frente al Mallorca. Sí espero un equipo con la lección aprendida y que se deje de favoritismo y de historias y que se dedique solo a jugar a fútbol y a competir desde el minuto uno del partido para poder avanzar en esta competición en la que los valencianistas tienen una ilusión tremenda. El favorito obviamente es el Valencia y debemos trabajar lo justo para que la sorpresa en este duelo sea casi un imposible. La cita se la recuerdo. El duelo empieza esta tarde a partir de las siete y esa debe ser hoy la prioridad absoluta.



Y lo de Mendes

De nuevo tenemos que regresar al presente, es decir a la jornada de ayer en Barcelona, y en citar de nuevo a George Mendes, del que se dice que mueve los hilos en el Valencia CF pero parece que también en el Barcelona. Mendes participa en los planes de Peter Lim respecto al mercado y hay interés por comprobar cuál va a ser el papel del nuevo director deportivo que ha fichado el Valencia, en este caso me refiero claro está a don César Sánchez, que todo apunta a que va a tener un papel secundario en las las operaciones que realice el club. Mendes, nadie lo duda, es un personaje con mando en todo el mundo del fútbol que en el caso del Valencia deja en entredicho la posición de cualquier director deportivo, en este caso de César por cierto ni siquiera ha sido presentado en rueda de prensa. Aquí obviamente manda y preside el club desde Singapur el dueño de la entidad, bien clarito lo deja el presidente Anil Murthy si es que había alguna duda. Manda y manda al cien por cien Peter Lim y se hará siempre lo que él quiera. La única diferencia es que hoy los que juegan de verdad son los propios jugadores y su rival no es otro que la Cultural y Deportiva Leonesa, un equipo que ya vive acostumbrado en cargarse a grandes equipos. Bien, pese a todo y dando por sentado que aquí manda Lim, en el tema de los fichajes vamos a ver al final si el Valencia hace el primo y al final logra mejorar la plantilla en este mercado de invierno.