¿Florenzi tendrá algún parecido al gran Carboni?

Con tantas movidas estos últimos días casi no nos hemos fijado en el fichaje del Valencia CF de un necesario lateral diestro y entiendo que deberíamos empezar a valorar ese fichaje como el de un jugador con carácter y que podría sorprender a más de uno por su contrastado rendimiento. Florenzi es un mítico lateral de la Roma ahora ya en nuestras filas y yo no puedo evitar pensar en él y hacer una comparación de su fútbol y estilo de vida con el gran Amedeo Carboni, que tantos años y tan buena imagen nos ofertó en el viejo y entrañable coliseo de Mestalla. Estamos a la espera de que debute Florenzi con el Valencia, que falta realmente sí que hace, y de cara a ese debut yo no puedo evitar hacer una comparación también con el debut de Carboni con el Valencia y con esa expulsión –justa expulsión, todo hay que decirlo– que protagonizó en su día como lateral zurdo del Valencia. La llegada de Florenzi, al que incluso daría tiempo a debutar contra el Celta en el próximo partido, se produjo ayer por la mañana y eso significa que el Valencia ha cubierto bien una posición que tenía desangelada. Con la llegada del lateral italiano ha conseguido completar una plantilla que cojeaba en esa posición ante la larga lesión del paisano de Florenzi... y en este caso me refiero a Piccini, que sigue intentando ponerse a punto para volver pero que, no nos engañemos, deberíamos suponer que todavía le falta trabajo y entrenamiento para recuperarse de su lesión.

Bien, podemos hablar del mercado de fichajes, pero realmente si eres del Valencia CF llevamos hablando ya muchos días de este mercado, y lo primero que es conveniente hacer es dar la enorabuena al equipo por cubrir una plaza que hacía daño al propio Valencia, hablo lógicamente del caso de Florenzi, y otro realmente importante el no vender o ceder a Rodrigo a ningún equipo si antes no paga más o menos lo que el Valencia CF tenía estipulado. Yo me alegro de que Rodrigo se quede en el Valencia y me gustaría que ya lo dejen en paz de tanto traspaso y tanta oferta, lo que tiene que hacer es concentrarse en su trabajo que realmente es el Valencia CF y únicamente el Valencia CF. Es cierto que es el propio club el que siempre busca hacer caja con la venta de Rodrigo, pero debemos tener en cuenta, ya pensando en el próximo partido contra el Celta de Vigo, que Rodrigo ahora mismo es fundamental en el fútbol del equipo formando pareja de ataque con Maxi Gómez. Si a eso le sumamos que Florenzi ya estaría también en condiciones de debutar con su nuevo equipo, lo justo es pensar que este Valencia es mejor que el de ayer, y eso ahora mismo ya es bastante.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.