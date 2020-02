Cita histórica en el duelo ante el Getafe

No es un partido más, un partido como otro cualquiera. El Valencia se juega parte de sus aspiraciones de seguir creciendo en la Liga y acariciar esos puestos que luego dan lugar a que puedas jugar la Champions y lo hace en casa del tercer clasificado, todo un Getafe que puede arrastrar manías y malas rollos por su juego duro y violento, pero al que debemos reconocer que es un equipo modesto que siempre sabe lo que hace y que además sabe competir a lo bestia en cada partido que juega. El Getafe es un rival incómodo y más si actúa,como es el caso, en su propio estadio. Ahora bien, si el Valencia cumple con su guión establecido, si los jugadores salen a jugar como realmente saben y se dejan de jugar a verlas venir, una situación por cierto que no conduce a nada positivo, pueden sacar un buen resultado del Coliseum Alfonso Pérez y escalar alguna posición en la tabla que permita observar el futuro de la escuadra de Celades con cierto optimismo pensando nada más en el futuro inmediato y en su suerte en esta Liga española que se presenta como siempre dura y apasionante. En cambio, si el Valencia CF sale medio dormido y especula con el resultado lo podemos pasar francamente mal e incluso encajar una derrota que nos conduciría de cabeza a cierto aire de pesimismo después del duelo copero ante el Granada y de nuestra despedida de esta Copa del Rey que se presenta más natural que nunca. El Valencia, y en este caso también Celades, lo tiene todo en su mano para recuperar sensaciones positivas y centrarse en lo único que vale en el fútbol que no es otro cosa que ganar el partido inmediato y ese afán por sacar siempre un resultado positivo te enfrentes contra quién sea. Sabemos, eso sí, que el Getafe cuenta con el apoyo de toda la prensa de Madrid -que es casi toda en general- y que ese apoyo siempre le sirve al Getafe para confiar en sus propias fuerzas y en plantar cara al rival sin importarle su nombre y la teórica fuerza que arrastre. El partido hay que tomárselo a tope desde un principio -al Valencia le están pesando un disparate esos tantos que encaja en los primero minutos, y ya son bastantes- y estar concentrados en el duelo desde que el árbitro mande el comienzo del partido. Y demostrar que somos el Valencia y el Valencia, todo junto, es muy difícil de batir e incómodo para cualquier equipo. Ahora bien, también se trata de ser incómodo para el árbitro de turno y para los encargados de ese VAR que curiosamente siempre falla sin concesiones en contra de nuestro Valencia en momentos puntuales de cualquier partido. Y ojo, ese VAR, además, suele mimar a lo bestia al Getafe. Recordemos esas manos de Cucurella en Mestalla.