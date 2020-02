Cara a cara entre dos equipos muy apurados

Dos rivales con mil historias a sus espaldas, dos rivales con un presente preocupante, pero en el fondo no debería ser tan llamativo si atendemos a la clasificación real de ambos equipos en la lucha por la Champions. En el Atlético de Madrid hasta Simeones está en tela de juicio pero la realidad nos indica que el club rojiblanco se desprendió de un montón de jugadores más o menos titulares la pasada campaña y solo han sido cubiertas esas bajas con el fichaje del portugués Joao Félix, que le ha costado un disparate de pasta pero no ha subido en absoluto el nivel de juego de este histórico de la Liga. Y el Valencia CF queda repleto de bajas y dudas, con un Albert Celades al que su propio presidente ler generó una situación incómoda tras unas declaraciones malsonantes fuera de nuestras fronteras. Y estos dos equipos se miden las caras mañana en Mestalla en un duelo que llega cargado de urgencias. Una victoria del Valencia -un equipo que no ha perdido esta temporada ni un solo partido en el viejo y entrañable coliseo de Mestalla- que va a ser recibido con muchas dudas entre su afición después del último y desangelado ridículo que protagonizaron en Getafe y eso, queramos o no, duele un disparate a cualquier seguidor de este equipo.



Defensa y delantera

Como ven el partido será a cara de perro entre un Valencia con una defensa endeble ante un Atlético con una delantera más endeble todavía. El duelo es este viernes por la noche y una victoria del Valencia, pese a todos los problemas que arrastra, le dejaría momentaneamente clasificado en una de las posiciones que dan derecho a jugar la Champions la próxima campaña. Veremos cómo rinde el Valencia y veremos cómo enfoca el partido un Celades que sabe que se la juega la próxima semana en la Champions ante un Atalanta que ya ha conseguido ser el equipo que más goles anota en la siempre dura y complicada Serie A italiana. El Atalanta anda escalando posiciones en el Calcio y si el Valencia juega al nivel demostrado ante el Getafe nos podemos despedir de la Champions en un visto y no visto.



Y lo de la Champions

Es curioso también pensar en ambos equipos y en el duelo de Champions que tienen la próxima semana. Y no me extrañaría nada que ambos técticos guardaran de cara a este partido de LaLiga algunos cambios pensando o preparando ese vital duelo en Europa que se les puede atragantar a ambos equipos. El Valencia tiene un montón de bajas reales -espera recuprar algún jugador para el chqoue de Champions contra los italianos - y el Atlético puede fortalecer en alguna medida alguna zona y algunos hombres de su linea defensiva que ante el Valencia no sería prudente por parte de Simeone provocar algún regreso ante de tiempo o antes de que se juegue ese partido de ida de la Champions. Como ven el choque de mañana está repleto de alicientes... que esperemos que sea positivo para el Valencia CF.

