Tenemos equipo de sobra... pese a las bajas

Es indudable que este Valencia CF camina tristón y como desalmado, como perdiendo las ansias de competir en cada partido y dejándose ir para tristeza de todos los aficionados valencianistas. Ahora bien, una cosa es arrastrar y tener bajas en el equipo y otra muy distinta que tu propio equipo se derrumbe de una forma indiscutible. El partido del Valencia en Getafe invita a pensar que este equipo está desarbolado y que no sabe muy bien por dónde camina. Pero eso es pasado, francamente el duelo fue pésimo por parte de los hombres de Celades, y con todo y con eso habría que decirles que con bajas y tocados el equipo es mejor que el propio Getafe y cobran los jugadores muchísimo más que los del propio Getafe. Y eso es indiscutible.



Y lo de Celades

Insisto ahora en el entrenador del Valencia CF y en esas palabras de Anil Murthy en un medio de comunicación extranjero que ponen a los pies de los caballos al actual entrenador del Valencia, que de alguna forma le restan crédito de cara a su plantilla de jugadores y todo eso repercute en la valoración del propio equipo. Miren, a un entrenador, siempre que esté contigo, hay que apoyarle en todo momento de forma pública y notoria. Y de cara al próximo compromiso que tiene el Valencia este próximo viernes contra el Atlético de Madrid bueno sería que alguien con mando real en plaza se acercara a Paterna y reforzara a un Celades al que su propio presidente le ha quitado galones con unas declaraciones que solo se pueden calificar como torpes. Celades, diga lo que diga, tiene una plantilla que comandar, con muchos jugadores formando parte de ese grupo, y con él se pueden hacer muchas cosas, pero jamás dejarle a los pies de los caballos y de alguna manera en una situación incómoda frente a su propio equipo. Y yo sí creo a Celades y a un entrenador, sea cual sea, hay que reforzarlo de cara a la plantilla en todo momento. Restarle fuerza e importancia solo repercute negativamente en el rendimiento del equipo, como ha quedado demostrado en los últimos partidos. Yo iría a Paterna y le daría un abrazo público a Celades para que lo viera todo el mundo. Si queremos un buen Valencia, un Valencia reforzado, y yo lo quiero ver así este viernes ante el Atlético como todos los valencianistas, lo primero que debería hacer el propio Valencia sería dar cariño a su entrenador. Las torpezas se arreglan poniendo soluciones y cuanto antes mejor.



El nivel de Rodrigo

Dicen que Rodrigo Moreno está tocado y eso provoca que su rendimiento baje muchos enteros, él mismo así lo ha expresado publicamente a pesar de que el Granada hizo dos goles, uno de ellos anulado por el VAR. Y sí, si eso fuera así, creo que habría que darle descanso para que se recupere al cien por cien de cara al duelo contra el Atalanta. El equipo sin Rodrigo no funciona igual, no cabe duda, pero un mal Rodrigo no va a ser una solución para nada.