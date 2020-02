¿Qué versión del Valencia veremos en Italia?

Estamos en un momento vital de la temporada para el Valencia, y muy importante, y lo que no tengo claro es qué tipo de equipo vamos a ver en la Liga de Campeones. El Valencia se balancea en una horquilla entre un fútbol absurdo y casi contemplativo -como sucedió en el partido contra el Getafe- y otro competitivo y estimulante, como sucedió este pasado viernes contra el Atlético. Y la diferencia es notoria y realmente llamativa. Si el Valencia juega como todos esperamos es un equipo bien armado y peliroso en sus acciones. Ahora bien, si el que juega es ese Valencia que desaparace del campo desde el minuto uno es cuando surgen las dudas y el equippo parece siempre una incógnita cada vez que juega un partido. Ahora nos toca la Atalanta, cuadro italiano que no para de crecer últimamente lo que le convierte en una escuadra incómoda y certera en el remate. Ante un equipo así solo puede jugar un Valencia parecido al que vimos en el último choque contra el Atlético. Si jugamos a encerrarnos atrás, lentos en los movimientos y con insuficiente capacidad de meter alguna vez el miedo en el cuerpo al equipo rival, digo a la Atalanta, es cuando doy casi por perdida esta eliminatoria de Champiojns. Por contra, si reaparece ese Valencia peleón y competitivo que sí vimos contra el Atlético de Madrid podremos decantar la eliminatoria hacia el lado valencianista casi desde el minuto uno. ¿Qué Valencia veremos en Italia? La respuesta es una incógnita, pero yo en el fondo lo que espero es que salte al terreno de juego un equipo que sí sepa en todo momento lo que hace y que no dé tregua a lo italianos.



Muchas ausencias

Bien, de cara a este compromiso vital para un Valencia que quiere seguir teniendo voz en la Champions, es indudable que las bajas que tiene el equipo son realmente importantes, pero eso no significa que tengamos que salir medio rendidos ante la escuadra italiana. El Valencia tiene una buena plantilla, amplia plantilla, y la ausencia de varios centrales para este duelo debería preocupar a Celades y solucionarlo, pero nunca dando dos pasos atrás durante el partido y dejándole la manija a este Atalanta que siempre que mande en un partido suele dedicar un buen encuentro a su seguidores y lo adorno todo con un buen carro de goles. Las ausencias importan, pero no son vitales.



La ausencia de Rodrigo

En el entrenamiento de ayer por la mañana no fue de la partida Rodrigo Moreno sobre el que existen serias dudas sobre las posibles causas que sí que apuntan a una lesión principalmente, pero sobre el que todo el mundo alrededor del Valencia esperaba que se recuperara para el encuentro frente a los italianos. Sin Rodrigo el Valencia es menos equipo en ataque, ahora bien, el Valencia con un Rodrigo es un mal estado de forma es peor que otroValencia con un Rodrigo motivado y sin problemas. Esperaremos atentamente a saber lo que pasa. De momento todo invita a pensar que no estará disponible.