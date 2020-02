Este Valencia parece perder el norte

El Valencia CF se descompone a pasos agigantados y da la impresión de que nadie está dispuesto a tomar decisiones que frenen la caída sin red de un equipo que en estos momentos acusa la falta de dirección y lo que está en juego es el futuro de una escuadra que huele a destarifo lo mires como lo mires. Las goleadas que está encajando el equipo partido tras partido y el montón de lesionados que repercuten negativamente en su funcionamiento invitan a pensar que algo se está haciendo muy mal y que nadie parece dispuesto a coger el timón de este Valencia que empieza a perder la fe en sí mismo. Más todavía pensando en un futuro inmediato, porque produce pánico a todos los que queremos al Valencia y vemos que en el capítulo de posibles soluciones nadie parece tener ideas y nadie ejece el mando necesario para frenar este disparate en el que se ha transformado el equipo en un momento fundamental de la temporada.



Ideas

Y pensemos claro. Estamos casi liquidados de la Champions y, si esto no cambia, vamos a tener a años luz la del año que viene e incluso podríamos perder una plaza para la Europa League con todo lo que eso representa. El Valencia está en caida y no se ven ideas que taponen la sangría que padece este equipo. Huele mal y no pretendo ser pesimista.



Parejo de Parejo

Y dentro del caos que se ha apoderado del Valencia, las palabras de Dani Parejo, que apuntan directamente a la propiedad para que aporte soluciones. Miren, la verdad es que el fútbol de Parejo ha bajado un disparate en los últimos meses. Parejo lo juega todo, da la impresión de que anda algo agotado y eso repercute negativamente en el juego del equipo. Sus errores también han costado goles, por lo que se equivoca al señalar a otros compañeros. Ahora bien, debemos ser justos y, tras la debacle contra la Real Sociedad, dijo claramente que alguien del club debería tomar cartas en el asunto y no se refería a Celades. Debo darle la razón a Parejo con esas arriesgadas palabras. Del presidente poco voy a decir y poco espero, dada su condición de funcionario del club. Entiendo que las frases de Parejo iban con destino a Singapur, donde vive el máximo accionista y el responsable directo de este proyecto. Es hora de dejarse ya de chorradas porque este Valencia, tristemente, está herido y da la impresión de que es más grave de lo que estamos pensando.



Y lo de las bajas

Y francamente, con todo el follón que está sacudiendo al Valencia resulta muy llamativo el control de bajas que está sufriendo la entidad en los últimos tiempos. Las lesiones puede tener el origen que sea, pero son un disparate de jugadores los afectados y los extrañamente curados. Y por cierto, muchos se van fuera a curarse. Rarete.