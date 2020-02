El Guaje y las mil historias que le acompañan

Es un tipo especial y el sábado en Mestalla mi corazón, de alguna forma, va a acompañar al gran Guaje Villa en ese sentido homenaje que a buen seguro la ahora tristona afición del Valencia CF le va a dedicar en Mestalla antes de que empiece el partido contra el Betis, como serio homenaje y agradecimiento a una de las figuras del fútbol que más ha aportado a este deporte. Ahora, en su despedida del fútbol en activo, se merece todos los homanejes del mundo y muy especialmente el de uno de sus equipos del alma, que como ya habrán calculado no es otro que nuestro Valencia CF. Villa se merece un aplauso como Meriton no ha escuchado casi nunca y en ese aplauso estará también el mío por toda la impresionante trayectoria de David Villa, por la calidad humana y sensible que ha acompañado siempre a este enorme leyenda del fútbol que siempre ha sido capaz de infectar buen rollo allá donde ha estado, siendo un ejemplo enorme para todos los nanos que quieren y sueñan con triunfar en este deporte. Con sencillez, buen rollo y normalidad.



Uno de los nuestros

Este homenaje en Mestalla para mí tiene un doble significado. Hace ya algunos años, bastante años, en este diario que hoy tienen en sus manos, despertaba al mundo de la información deportiva un chaval joven pero con alma de empresario que estaba dispuesto a aprenderlo todo en un visto y no visto y que en estos momentos ya lo ha aprendido casi todo -siempre hay algo más que aprender- y que me trae recuerdos enormes hacia mi persona y hacia todo lo que supuso el nacimiento de este diario. El alma que acompaña a David Villa se llama Víctor Oñate y al margen de ser un tipo estupendo dio sus primeros pasos como periodista en este diario, luego fue creciendo conforme su cabeza le guiaba a nuevos proyectos. Junto a él está también Damià Vidagany, con el que me suelo llevar mal pero al que sí reconozco una valía importante, y gente joven como Quique Cortina, instalado allá en Estados Unidos y trabajando para VOS, la empresa que acompaña y marca todos los pasos que está dando David Villa por el mundo entero.



Y luego el partido

Es preciso volver de golpe y porrazo al presente para escribir de ese partido que va a tener lugar en Mestalla contra el Betis y donde la afición espera al equipo con toda la rabia del mundo en su interior ante todos los despropósitos que está viviendo la escuadra de Celades. Y sí, Murthy estará en el palco y no me resultaría nada extraño que después de la ovación al gran genio asturiano hubiera una bronca hacia el palco.

