La plantilla da un primer paso para la reacción

Les voy a ser sincero. Que el equipo, la plantilla con sus capitanes tirando del carro, se reúnan con el presidente y de alguna forma apoyen las palabras iniciales de Parejo y se alíen todos en busca de una reacción necesaria es una grata noticia que cuenta con todo mi apoyo desde un principio y aquí no se trata de si este ha hablado o aquél está cabreado, aquí se trata de que todos representan a un Valencia CF que camina herido por todas partes y esa macro reunión con Murthy es un punto de partida para poner freno a la debacle e intentar desde ya buscar el camino de la remontada en la Liga. Para eso no existe nada más efectivo que hablar, reconocer los errores y ponerse a caminar en busca de una reacción que es casi de obligado cumplimiento. Miren, que el Valencia, en febrero, de la impresión de que está derrotado del todo es como una terrible puñalada a la afición y un cerrar los ojos ante una posible reacción de la escuadra. Así las cosas, sí que aplaudo la reunión, aplaudo que se hable del problema y aplaudo, ojalá, que la reacción a tanto disparate llegue ya en el próximo partido, que como todos ustedes saben va a ser este próximo sábado teniendo al Betis como rival en nuestro querido Mestalla. Vale, sí, es cierto que tenemos un grave problema en la zona de retaguardia, pero al fútbol al final el que juega los partidos siempre es todo el equipo y ese equipo es el que ha dado un paso al frente para frenar tanto disparate como al que estamos asistiendo últimamente. Y sí, todos juntos, todos trabajando para salir de esta situación angustiosa es el mejor camino para hacerlo. Aplaudo por tanto la inicitiva y espero ansioso que llegue la reacción en un visto y no visto. El Valencia lo necesita y esa reacción ya es urgente.



La reacción de la afición

La conjura de los jugadores ya es una absoluta realidad y ahora debemos esperar a ver cómo reacciona Mestalla en el próximo compromiso. Habrá, eso descarado, aplausos iniciales para David Villa y luego en estos momentos es una incógnita pensar en cómo va a reaccionar la afición valencianista. Hace apenas un día vislumbraba que la bronca iba a ser descomunal tras los aplausos al Guaje. Ahora tengo dudas. Me gustaría, eso sí y no lo tengo claro, que la afición fuera tan fiel como lo ha sido siempre y que recibiera bien al equipo. La bronca, en el fondo, nunca ayuda a ganar un partido. Ojo, que sí, que la afición tiene derecho a expresarse como quiera y como le dé la gana y siempre contará con todo mi apoyo. Ahora bien, si los jugadores y resto del equipo, incluido el presidente, han hecho piña para intentar salir de la crisis que rodea al Valencia por todas partes sí pueden contar al menos conmigo, con mi apoyo. Un intento es un intento y a mi me gustaría que todo eso fuera un poquito más, no solo un intento. El Valencia juega en Mestalla y eso representa que tiene la obligación de ganar para levantar cabeza y que esta mini crisis actual no se lleve todo por delante en el mes de febrero. Estamos a tiempo de todo, pero hay que reaccionar ya.