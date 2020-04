Un buen equipo empieza por un buen portero

Lo siento sinceramente pero un equipo que tenga a Jaume Doménech y Cillessen en la portería es un equipo que flaquea en una posición clave. Sobre Jaume sí tengo que decir que es un tipo que me encanta, que cumple y que además hace equipo. Ahora bien, no es portero titular de un Valencia CF puntero. Y luego tenemos a Cillessen, en teoría un buen portero pero que por alguna razón que él debería mirar no ha cuajado para nada en el Valencia y da la impresión de que no está feliz en su nuevo equipo tras dejar atrás al Barcelona.



No veo planes

Y me preocupa una cosa de forma contundente y real. Salen todo tipo de nombres de posibles fichajes del Valencia y da la impresión de que el propio Valencia CF se olvida de reforzar la portería, que es un arma importante para dar estabilidad y sentido común a cualquier proyecto de equipo. Y lo miren por donde lo miren hace falta un portero casi como el comer. Ahí el Valencia flaquea de una forma evidente y esa posición bien cubierta es determinante para el juego de todo el equipo.



Mensaje a Lim

Doy por sentado que este mensaje no le va a llegar a Peter Lim pero bueno sería que el Valencia CF pusiera en orden su portería haciendo alguna jugada maestra en este mercado de fichajes, que tampoco parece tan complicado. Cillessen tiene todavía un cartel estupendo y si lo pones en el mercado seguro que tanto el propio jugador holandés como el Valencia saldrían ganando en la operación. Si yo fuera Peter Lim no dudaría en hacer una llamada a mi amigo Mendes para que me traiga de urgencia un portero que eleve de verdad el nivel en la plantilla.



Mensaje a Mendes

Y oigan, doy por sentado que en el mercado portugués existe algún jugador joven de esos que hoy en día son el objetivo del Valencia -para luego poder venderlos- y no estaría mal que Jorge Mendes se pusiera manos a la obra vendiendo primero a Cillessen para obtener el dinerito suficiente para fichar a un portero de garantías. A mi el nombre de Guaita me hace ilusión pero doy por sentado que los tiros de este Valencia CF no van por ese camino. Pero en el fondo me da igual, siempre que al final la portería quede mejor cubierta que lo que la tenemos en estos instantes.