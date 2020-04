Un recambio para Parejo

Resulta evidente. El cerebro del actual Valencia CF no es otro que Dani Parejo, pero lo que es de cajón que Parejo no puede jugar hasta los partidos amistosos. Necesita el equipo tener en su plantilla un jugador con las condiciones necesarias para que el capitán dosifique sus actuaciones y rinda acorde a la exigencia que hay sobre él. Su recambio yo lo encuentro urgente para el Valencia pensando ya en la próxima temporada dado que en la actual, que no sabemos muy bien qué va pasar con ella, pase lo que pase habrá que jugar con lo que hay en el presente.



Un toque a Soler

Me gusta Carlos Soler y me encanta su implicación en el equipo. Es un tipo que lo da todo y que es un lujo para este Valencia ya que lo podemos ubicar en cualquier posición en el centro el campo. Y existe una realidad y esa nos indica que al propio Soler donde le gusta jugar de verdad en el sitio donde actúa Parejo y de esta forma ser el encargado de mover al equipo. Pero yo les voy a ser sincero y opino que la juventud de Soler todavía es un handicap importante para que ocupe esa plaza. Yo espero que Soler no se enfade con lo que digo. Y sí creo que en un futuro, cuando adquiera más madurez, puede ser ese hombre sobre el que gire todo el juego del equipo.



La verdad ahora

Repito, pensando ya en la próxima temporada debemos reconocer que tenemos un jugador top en el equipo como es Parejo, sobre el que gira todo el juego, pero debemos tener en cuenta que no es incombustible, que ha llegado a los 30 años y necesita un recambio de garantías para que a lo largo de una temporada se le pueda sacar el máximo rendimiento, teniendo un sustituto especialista en esa posición del terreno de juego tan importante y vital para el equipo.



Y mil perdones

Vale, sí, escribir pensando ya en la próxima temporada es una forma de dar la actual por perdida, de alguna forma entregarla en brazos de este coronavirus que nos está afectando a todos. Desconozco coómo va a acabar la presente campaña y por esa razón escribo pensando ya en la próxima y pensando en hacer del Valencia CF un equipo más competitivo. Y en ese aspecto en la próxima campaña Parejo tendrá un año más y es urgente que puede respirar teniendo un recambio oportuno y digno. Ayer apunté que era necesario un portero en condiciones y a eso le debemos sumar un recambio para el eje del equipo que tenga las condiciones necesarias y justas para hacerlo.