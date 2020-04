Ojalá podamos hacer pronto deporte

Vale, sí, tengo el máximo respeto hacia el coronavirus y a todo esa gente que sufre afectada por este virus canalla que nos está cambiando la vida. Ahora bien, y con el máximo respeto hacia toda la gente que lucha contra este virus, eso siempre lo primero en estos momentos, a menudo no puede evitar soltar alguna lágrima ante la falta de la acción deportiva que nos afecta a todos. Miren, en estos días en los que todo estamos encerrados en casa o algunos peleando en el hospital, la vida nos cambia a todos y nos modifica de forma terrible nuestra más absoluta normalidad. Y yo ahora pienso en el deporte, este es un diario deportivo, y reconozco que las noticias deportivas en estos momentos son secundarias, triste pero verídico, pero me niego a escribir sobre algo distinto y pido disculpas de antemano a todos los que luchan contra esta enfermedad porque en realidad son los protagonistas . Espero que nadie interprete que hablarles de deporte es una grosería.



Por el pasillo

Y ciertamente los pasillos de cada casa se han convertido en los grandes protagonistas de nuestro día a día. No, no hablo de las condiciones en las que están trabajando en la sombra los futbolistas profesionales, ya que a estos doy por sentado que tiene unas casas espectaculares y en muchos casos con un gimnasio incorporado. En realidad hablo de usted y de mi, de gente normal que necesita correr o hacer algo de ejercicio precisamente para sentirse bien. Un pasillo, cualquier pasillo, no puede sustituir al espacio natural del deporte. Agradezco a los pasillos su trabajo actual -los jefes de la casa- pero no puedo evitar pensar en cómo se sufre no pudiendo hacer nada en la calle.



Nuestra normalidad

Y rompo una lanza por todos nuestros vecinos que lo están pasando de pena en estos momentos, que los días se les hacen gigantes en tiempo y forma -ojo, siempre atendiendo primero a todos los afectados por el coronavirus y su lucha diaria- y que la falta de un ejercicio razonable provoca que se les crucen los cables y que su día a día tenga necesidad de hacer algo de deporte en las condiciones que sean. Y este artículo va por ellos y les dedica estas líneas con todo el cariño del mundo. La vida nos ha cambiado a todos de una forma miserable. Ojalá acabe pronto todo. Y ojalá todos ustedes puedan volver a hacer deporte y a sonreir. ¡Vamos a conseguirlo!