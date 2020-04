RDT y un central de garantías

Me gusta Raúl de Tomás como posible fichaje del Valencia CF. Es un tipo con un carácter especial y con el gol como gran compañero de su vida. En el fútbol español ha demostrado en las últimas temporadas que es un jugador distinto, con carácter y hambre de goles. Se ha criado en el Real Madrid pero eso ya fue hace tiempo. Es un delantero descarado que vive por y para el gol juegue done juegue. Si el Valencia decide ir a por él sería una operación de calado, realmente importante. Un gran jugador para la próxima temporada siempre que Rubiales no se la cargue.



Un central

Y sí también, el defensa anda huérfano de defensas centrales y necesita con urgencia uno de garantías para la próxima temporada que dé cobijo a un equipo que concede demasiadas ocasiones al rival. Un central de garantías es casi una prioridad para este club que en la actual temporada, casi pasada temporada, ha tenido un montón de problemas en su zona de retaguardia al estar mal cubierta. Decía ayer Gauden Villas que el fichaje de un buen central es necesario y no barato. Y yo estoy de acuerdo. Veremos a ver lo que hace el Valencia.



Mil felicitaciones

Es un hombre que ha sido vital en los últimos tiempos convirtiéndose en el eje del equipo en cualquier partido que jugara. Ayer fue el cumpleaños de Dani Parejo y desde aquí le mandamos nuestra felicitaciones y con ellas la idea de que rinda a todavía más la próxima campaña, y para que eso sucede sería importante que tuviera algún recambio de garantías para no pegarse las palizas que se está dando últimamente. Veremos.