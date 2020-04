Rubiales y Fernando Roig

Rubiales parece que tiene inquina al Valencia. El plan que ha organizado en caso de dar por finalizada ya la Liga y la clasificación de los equipos para los torneos europeos de la próxima campaña es una desvergüenza descomunal y afecta fundamentalmente a los valencianistas y al Valencia, que es el más perjudicado con el plan de la Federación Española de Fútbol que lógicamente cuenta con muchas opiniones contrarias al plan de Rubiales y en este caso aplaudo a Fernando Roig que ha sido uno de los primeros en decir no a semejante propuesta que huele a chorizada.



UN COSA RARETA

Y lo más llamativo del caso es que Rubiales se saque un plan sin que nadie se lo pida y como presidente de la Federación -un presidente que incluso está haciendo bueno al chorizo de Villar- llegue a la conclusión de sacar un plan que al club que más perjudica de forma clara y rotunda es al Valencia sin ningún sentido lógico que lo pueda justificar sin que al presi de la Federación se le caiga la cara de vergüenza y de mal trato.



EL DE VILLARREAL

Y hago un aplauso enorme para el presidente del Villarreal, me refiero a Fernando Roig, que ha sido el primero en ponerse en contra de semejante plan y en decirlo públicamente. Se agradece ese gesto rápido y contundente de Roig y no se agradece la triste respuesta del Valencia ante esta situación francamente bochornosa y hasta grosera. Cuando escribo esto me hubiera gustado una contundencia del Valencia ante semejante chorizada que me llama la atención por dulce y escasa cuando te están tomando el pelo de forma bochornosa.



Y LO DE TEBAS

Y siempre que ocurre algún percance entre la Federación y el Valencia no puedo dejar de pensar que el Valencia está en manos de Peter Lim y Peter Lim llegó al Valencia y actúa en muchas ocasiones de la mano de un Tebas que es el enemigo público de Rubiales de una forma bochornosa y descarada. Espero que la idea que ha lanzado la Federación no lleve implícita una venganza hacia Tebas y de rebote hacia el Valencia de forma rotunda y descarada. Esperemos que lo de Rubiales al final no llegue a buen puerto, pero que nadie olvida que el presidente de la Federación es un enemigo público de nuestro club de forma bochornosa y vergonzante.