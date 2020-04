Parejo es un activo inmenso

Dani Parejo, ese tipo que llegó muy joven y medio titubeante al Valencia CF, incluso le daba algo de miedo verse en el túnel de vestuarios. Han pasado los años y ha florecido una verdad absoluta e indiscutible. El Valencia juega bien cuando Parejo juega bien y el Valencia desaparece cuando Parejo da la impresión de vivir cargado de partidos, uno tras otro sin apenas descanso. Y ese es uno de los grandes problemas que padece el actual Valencia CF. Podemos pensar que falta algún delantero clave, o un defensa más sólido o recuperar a Neto para la portería... pero para mí lo más importante es que Parejo esté fresco todo el año y eso significa la necesidad de tener un recambio adecuado, no sé si es posible de su mismo nivel, pero adecuado.



Me gusta Soler

Francamente, tengo que ser sincero y decir las cosas como las siento. Me gusta Soler, me encanta Soler, me apasiona el fútbol de Soler, pero no lo veo todavía ocupando el puesto de Parejo para ser el futbolista que maneja el fútbol de todo el Valencia. Soler es joven, con un mundo que aprender todavía, e indudablemente para mi gusto es un futbolista extraordinario, pleno de talento y juventud con una carga ya vital de partidos disputados. Ahora bien, no le amarguemos la vida. convertirlo de pronto en la bandera del Valencia CF puede ser un golpe a su proyección como futbolista.



Un fichaje nuevo

Así las cosas, con todo el fútbol parado y esperando a ver qué sucede pensando en la actual temporada y también en la próxima, estimo que sería urgente buscar a ese hombre que en principio puede ser carne de banquillo pero que debe estar lo suficientemente preparado y con el suficiente carácter personal para cumplir al nivel que se espera de un Valencia CF cada vez que le toque saltar al campo, ya sea por descanso o tarjetas acumuladas de Parejo, sin pensar en las lesiones.



Lo más importante

Con todo y con eso lo más importante es tener a Parejo en el equipo y observar como el propio Parejo, con hijos valencianos, ya se considera a todos los efectos otro valenciano más. Aquí ha crecido como futbolista y como persona y en estos momentos ambas cosas adquieren un grado de madurez vital para el juego y el saber estar del Valencia. Yo quiero a Parejo en mi equipo. Es un futbolista grande que quiere a su equipo y a esta tierra. Un activo inmenso para este Valencia.