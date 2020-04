Yo haría cuatro fichajes

Si estuviera en mi mano, que obviamente no lo está, yo lo tendría más o menos claro para la próxima temporada y, pensando en traspasos y fichajes, al final me quedaría con cuatro nuevos puestos que entiendo que no debería resultar difícil para nadie ejecutarlos con buen tino y a un precio razonable. Y mis cuatro fichajes pensandos para el Valencia CF de la próxima temporada y pensado también en elevar la calidad de este equipo son claros y rotundos y pienso que también serían ejecutables incluso para un Peter Lim que no tiene ninguna razón de perder dinero en la relación que les voy a contar. Entro y les cuento.



UN PORTERO Y UN DEFENSA

Entiendo que es importante para la seguridad del equipo buscar un recambio realmente digno para la portería del Valencia. Neto me encantaría, pero entiendo que sí sería muy caro para este club. Ahora bien, al margen de Neto si que existen un buen número de porteros que te ofrezcan las garantías suficientes que en estos instantes ni Cillessen ni mi querido Jaume -al que emplearía en el club en un visto y no visto dada su implicación- te están ofertando. Y junto a un buen portero también ficharía un defensa central para que acompañara a Gabriel Paulista en ese cometido. Con esos dos simples fichajes el equipo ganaría en solidez en un visto y no visto.



RECAMBIO A PAREJO

Mi tercer fichaje resulta innegociables y considero que ese tiene que ser obligatoria para este Valencia que manda en la sombra un tipo como Peter Lim. Y ese recambio es lógico y fundamental. Parejo es un jugador top, pero Parejo no está hoy en día para meterse entre pecho y espalda todo el calendario que el Valencia tendrá por delante. Por esa razón entiendo que mi tercer fichaje para este Valencia no debería ser otro que un buen recambio para Parejo para que así el equipo sea fiable toda la temporada completa.



Y EL DELANTERO

Si estuviera en mi mano, que obviamente no lo está, al margen de los posibles traspasos que pueda acometer el equipo en este próximo mercado, yo no tendría la más mínima duda en fichar a un buen delantero, joven y con gol, que sirva para que el Valencia se convierta, fiel a su estilo de defensa a ultranza y contragolpe, en un tipo que sí sirva para enriquecer ese sistema de juego, es decir un tipo rapidito y algo joven si puede ser, y ya por encima de todo sería la bomba si ese delantero rapidito también tuviera juventud y gol en sus botas. Como ven son cuatro fichajes simplemente especulativos pero que le vendría de cine a este Valencia para la próxima campaña.

