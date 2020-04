Salir a correr haciendo el imbécil

Hoy tengo que hacer un paréntesis de mis comentarios sobre el Valencia CF, pero les aseguro que si no lo hago reviento y más por culpa de un imbécil que no nos tiene ningún respeto al resto del mundo y menos respeto todavía para sus dos hijos pequeños que el canalla no se merece ni tenerlos. Tengo claro que el correr se ha puesto de moda y que existe un tipo llamado Juan Roig que se ha volcado de forma rigurosa y generosa con esta actividad. Ahora bien, si yo fuera Juan Roig y hubiera visto lo que yo observé el domingo le retiraba a ese tipo todo lo que le pudiera retirar en este mundo por imbécil, insolidario y pésimo padre. Les cuento.



Domingo por la mañana

Mi mujer salió el domingo por la mañana con mis dos nanos pequeños y yo me quedé en casa alertado por las autoridades y cumpliendo con todos los planes previstos. En esa estaba cuento decidí bajar yo solito a por una barra de pan para la comida del día. Y entonces sucedió algo que me sigue indignando y que me parece de lo más bochornoso que ha visto o ví en este primer día de salida da los niños a la calle. Sucedió el domingo por la mañana y sucedió así de triste.



Camiseta de Penev

Así de pronto veo pasar a un tipo corriendo con una camiseta del Valencia CF con el nombre de Penev a su espalda. Entiendo que corre para ponerse en forma y poder hacer todo tipo de carreras cuando pase esta maldita enfermedad que nos tiene a todos medio colapsados. Y bien, me acerqué para comprar esa barra de pan que necesitaba para comer cuando me di cuenta que el tipo con la camiseta de Penev llevaba corriendo detrás suyo a dos nanos sobre los ocho y nueve años, chico y chica, que iban vestidos hasta los topes y corriendo detrás de su padre con la lengua fuera de puro cansancio.



El canalla

Y oigan, no es de recibo que el primer día que los niños pueden tomar la calle un padre imbécil e irresponsable se ponga a correr delante de ellos y seguido por ellos de una forma tan nauseabunda que sinceramente a mi me produjo un arranque de ira como pocas veces me ha pasado en mi vida. Y lo denuncio por mal padre, mal corredor y mal tipo. No se puede ser tan imbécil en estos tiempos donde todos debemos ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Y les mando este mensaje. Si un día ven pasar a un tipo con la camiseta de Penev corriendo y con dos nanos detrás tirando el aliento y sudando como bestias, no duden en denunciarlo a las autoridades competentes. Por imbécil supino, mal padre y mala persona. Pobre Penev.