Parejo anima a los nanos de la escuela

Vale, sí, no ha sido solo él. Pero sí que ha sido él y eso a mi me llena de orgullo hacia un tipo que entiendo que representa al Valencia CF a lo bestia desde su grado de capitán del primer equipo de la casa. Miren, normalmente, en los muchos años que llevo siguiendo al fútbol, esto lo he visto escasísimas veces y menos todavía en un capitán que se suele llevar todas las glorias del equipo y raramente las impurezas de la escuela. Pero Dani sigue dando que hablar y lo hace de una manera alucinante, positiva en grado sumo, e indica claramente su tremenda implicación con este Valencia CF que el defiende.



Todo un detalle

Ahora están los jugadores del primer equipo acudiendo a Paterna y pasando las primeras pruebas para vestirse de corto en breve y ponerse a jugar esos partidos de fútbol que le faltan para acabar la temporada y de alguna forma para alcanzar también ese objetivo fundamental. Pese a todo eso, pese a jugarse en breves fechas su ser o no ser en el presente campeonato, Parejo tiene un gesto francamente positivo para la escuela y eso dice mucho a favor del capitán y de su grado de implicación hacia el club al que pertenece.



Un abrazo enorme

Y miren una cosa, en la escuela está bastante claro que esta temporada ya no van a jugar ningún partido de fútbol y esa noticia, de alguna manera tiene una incidencia muy especial para los nanos de la cantera, que a buen seguro que les ha sentado mal o lo están digiriendo a su vez pues también francamente de forma negativa. Con todo y con eso los nanos de alguna manera sí necesitaban que algunos d los grandes del equipo ls prestaran atención y se alguna manera le dieron un pequeño empujón para que no se vinieran abajo.



Pedazo de capitán

Insisto, Parejo no es el único que anima a los nanos de la escuela para que estos no se vengan abajo, pero sí es el jugador con más nivel del primer equipo, el más importante, y un simple mensaje suyo tiene una importancia brutal para el resto de la escuela. Su acción es positiva a lo bestia, pero es más positiva todavía si tenemos en cuenta que ese detalle y empujón en la morad de los nanos llega de parte del capitán del primer equipo, un jugador que crece como persona de forma descomunal y que se siente contento e integrado con toda la causa que tiene algo que ver con el Valencia. Así las cosas aplaudo a Parejo y tampoco me olvido de sus otros compañeros de equipo que le han acompañado en esta aventura. Así crece el Valencia y crece con muy buena pinta. Un detallazo digno de aplaudir y de admirar.

