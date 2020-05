Sin público, pero con corazón

Sin duda que no es lo mejor para el fútbol ni para los aficionados, pero la verdad es caprichosa y la verdad en estos momentos es que debemos cuidar al máximo por nuestra salud y eso es sin duda lo más importante. Así las cosas el fútbol está dando sus primeros pasos para volver a la actualidad pero lo hace con mucho cuidado y con máxima calma para que no existan más follones que los que todos conocemos y que de alguna forma absolutamente novedosa y realista nos ha cambiado nuestra manera de vivir de forma categórica.



Los primeros pasos

Los futbolistas del Valencia CF ya están dando los primeros pasos para volver a la normalidad y todos acuden a la Ciudad Deportiva a pasar las pruebas pertinentes que den el aprobado a su recuperación más absoluta. Y eso solo quiere decir una cosa real y fiel a estos momentos complicados que estamos viviendo. El fútbol de Primera ha dado sus primeros pasos para volver a la actividad y so ya es una grata noticia que a todos nos tiene que congratular. Los partidos pueden empezar mañana o pasado mañana o cuando sea, pero están ahí, preparados para dar el pistoletazo de salida y para otorgar a todos los aficionados al fútbol un motivo de alegría y esperanza.



El futuro es mañana

Y yo ahora no pienso en la próxima temporada ni en posibles fichajes ni es posibles salidas. Me voy a centrar en lo que realmente nos preocupa a todos los aficionados al fútbol, valencianistas en este caso, y eso no es otra cosa que el acabar la actual temporada y con la opción real de clasificar al equipo para alguna competición europea la próxima campaña. Pensemos la enorme diferencia que existe a la hora de fichar pensando ya de alguna forma en la próxima campaña. Las bajas y las altas van a depender en gran medida en lo que consiga el equipo en los pocos partidos que restan para acabar la actual campaña.



Fichajes según el caso

Y la realidad es tozuda y clara pensando en el futuro y ese futuro ya ha empezado a dar sus primeros pasos por la ciudad deportiva de Paterna. Las fechas de regreso a la normalidad no están claras, pero lo que sí que está claro es que más tarde o más tempranos vamos a acabar la temporada y por lo tanto el Valencia va a tener la ocasión de ganarse una plaza europea sobre un terreno de juego. Y eso es lo realmente importante y eso va a influir en gran medida en todas las decisiones que se tomen pensando en el futuro. Con Europa sí que existe un futuro. Y sin Europa este equipo se desdibuja y empobrece. Y este último es lo que menos nos interesa a todos los que amamos este deporte.

