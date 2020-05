Un poco de fútbol, por favor

Es una especie de ruego en general, pero en el fondo es un mensaje claro y rotundo a los jugadores del Valencia CF y en general de todos los clubes. Estamos viviendo unos meses que recordaremos todos el resto de nuestras vidas por lo raro y extraño de semejante situación. Y sí, el fútbol se ve afectado y ahora comienza a dar sus primeros pasos en busca de una normalidad que ya todos veíamos algo perdida con el paso de las semanas y los meses. Perto no todo es así, los jugadores han comenzado a entrenar con toda la preocupación del mundo, pero todos sabemos lo que está en juego en este sprint final del campeonato que tenemos por delante.



En sus manos

Y yo no pienso hablar ahora del futuro y sí lo hago pensando en el presente más rabioso e inmediato. Lo que va a fichar el Valencia CF lo dejo para más adelante ya que ahora lo más urgente y primordial es disputar esas jornadas que faltan para acabar el campeonato y conseguir de esa forma lo más importante para el club de Artes Gráficas -que ya no está en Artes Gráficas, todo hay que decirlo por si las moscas-.



El reto de Europa

Yo no sé cómo lo ven todos ustedes pero yo lo que sí que tengo absolutamente claro es que al Valencia le va a costar trabajo obtener alguna de esas plazas que te otorgan categoría europea. Y lo digo más pensando en la próxima temporada que en la actual. Si no logramos plaza europea será difícil poder componer una plantilla adecuada para no hacer otra vez el ridículo en Europa. Piensen que si nos quedamos fuera muy poquitos jugadores interesantes querrán venir a engrosar la plantilla de este equipo. Con Europa en el bolsillo todo es más sencillo y cualquier presupuesto, en este caso el del Valencia, se hace más que asumible.



Triunfo de Kempes

Cambio de tema y ahora les comento algo que para mi es incuestionable y que nos da la razón a todos los que hemos visto jugar a Kempes y a todos los que nos hemos empapado con esa zurda fundamental que enriqueció el fútbol ofensivo del Valencia hasta extremos alucinantes. Y oigan, Kempes es con justicia el ganador indiscutible de esta #SUPERLeyenda. Por detrás queda un Villa que se merece todos nuestros aplausos, pero que la realidad nos indica que su importancia en la historia de este club está a años de distancia de lo que hizo Kempes en su época.