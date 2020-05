Kondogbia es todo un referente

La pregunta tiene una respuesta contundente siempre que esa pregunta vaya destinada a mi persona. Si alguien me pregunta por Kondogbia, si alguien quiere saber qué haría yo con Kondogbia y si alguien entiende algo de fútbol e implicación tiene una respuesta clara a todas esas preguntas. Kondogbia es un jugador fuera de lo común -vale, sí, recordemos que en la actual temporada ha arrastrado problemas serios que han repercutido en su rendimiento- y si valoramos su futuro a mi me encantaría que ese futuro fuera blanquinegre del Valencia CF.



Profesional

De Kondogbia podemos escribir muchas cosas y casi todas esas cosas, hablando de fútbol, tienen un carisma claramente positivo. Ahora bien, existe otro Kondogbia, un simple ser humano como cualquiera de nosotros, y ese ser humano a mi me tiene ganado por todos los sentidos. Es un buen tipo que se implica en todo lo que hacer encima lo suele hacer francamente bien. Como futbolista ya está todo dicho sobre él y sobre el fútbol que desarrolla. Ahora bien, como persona, como tipo normal y corriente, a mi me encantaría ser amigo suyo.



¿Cuál es su futuro?

El problema actual, repasando lo publicado en SUPER, parece que estriba en el futuro casi inmediato del jugador. Su agente lo dice claro y afirma que a muchos equipos les gustaría contar con Kondogbia pero que él en el fondo lo que espera de verdad es que sea el propio Valencia CF el que lance una ofensiva importante para retener a este bravo centrocampista casi de forma inmediata.



Las voces

Yo no tengo el placer de conocer a Kondogbia pero sí que tengo la suerte de conocer a algunas personas que parece que sí que le conocen bien y le conocen a fondo. Pues bien, charlando con esas personas, más concretamente con una de ellas que parece que tiene gran contacto con el futbolista, me quedo con su reflexión y me apunto a ella. Habla de él de maravilla, y habla fundamentalmente bien de la calidad humana del futbolista por encima de sus valores deportivos que ya hemos reconocido que son inmensos. Yo con Kondogbia me quedaba sin ninguna duda como jugador fundamental de este Valencia.