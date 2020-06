¿Qué importa Garay o La Liga?

Da la impresión de que parece más importante todo lo que sucede con Garay que el futuro del Valencia CF en este tramo final de la temporada rarete, donde Europa está en juego y de alguna forma también el futuro de la sociedad. En todo este tema da la impresión de que el propio Garay ha jugado su cartas y que el Valencia lo que sí que tiene claro es que no cuenta con él para la próxima campaña.



Mi postura

Miren, yo en el tema de Garay ya he manifestado mi opinión, pero debo decir que aquí lo que importa es lo que opina o diga el club y no lo que opine o diga el jugador. Podemos pensar mil variaciones sobre este tema pero a mi me da la impresión de que a fecha de hoy -mañana ya veremos- lo que sí parece claro es que el Valencia CF no cuenta con Garay para la próxima temporada bajo ningún concepto. Y francamente, las declaraciones de Garay lo que demuestran es que existe un mal rollo tremendo entre el jugador y el propio club. Uno acusa al otro y viceversa.



Lo importante

Y debo serles sincero. Te puede gustar más o menos pero lo que sí que queda claro es que en el Valencia las decisiones las toma el club muy por delante de cualquier jugador y a mí me da la impresión de que las cartas con las que ha jugado esta partida previa el propio Garay no están en absoluto claras y huelen más a negociación utilizando a los medios que a una simple estrategia de comunicación.



Y el Derbi

Por otra parte el Valencia CF se juega su futuro en este tramo final de la temporada y no es conveniente que el futuro de ningún jugador influya sobre el rendimiento que pueda protagonizar el equipo en estos últimos partidos. En todo caso y en cualquier caso, entiendo que es más importante el futuro del propio club que el futuro de cualquier jugador. El Valencia CF se la juega y da la impresión de que Garay se jugó su continuidad hace bastante tiempo. Y perdió.