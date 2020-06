Con Diakhaby tenemos un problemón

El tema es complicado pero tiene un resumen bastante sencillo. Si un chaval de la cantera al que apenas has prestado atención hasta que ha tenido que jugar por narices demuestra más criterio y profesionalidad que uno de esos jugadores que te han costado una pasta y que en teoría podías vender al final de temporada por otra pasta mayor todavía, es que algo no está funcionando acorde a la razón más elemental en este Valencia CF que se juega su futuro de aquí a final de temporada. Y lo grave del tema no radica en que si Hugo Guillamón estuvo bien o mal en ese partido que jugó con el primer equipo, lo lamentable del tema es que todas las miradas están puestas en el teórico jugador perteneciente a todos los efectos al primer equipo y que empuja a pensar en él siempre rodeado de polémica. Diakhaby tiene una pinta estupenda pero unos resultados lamentables. Veremos los efectos.



La triste verdad

Y lo cierto es que este Valencia CF confía en hacer negocio con la venta de Diakhaby nada más acabe la temporada, pero en el caso que nos ocupa desconozco si algún equipo despistado querrá hacerse con los servicios de un hombre que no hace más que un penalti tras otro y todos de una manera vamos a decir torpe y fuera e toda lógica. El Levante UD empata al Valencia gracias a una acción absurda de este futbolista con el tiempo ya cumplido. Y lo grave del tema es que es un problema que se viene repitiendo, al que el futbolista no pone solución y que le cuesta puntos a este Valencia que todavía sueña con Europa.



La decisión de Celades

Ahora lo que hay que ver es qué va a hacer Celades pensando en este sprint final de temporada que tiene al Valencia y a todos los equipos de Primera en la pomada. Torpezas semejantes a la vivida contra el Levante UD es algo que ningún equipo con un mínimo de exigencia se puede permitir. Más me vale una defensa sin ninguna experiencia que una defensa experta en penas máximas y en torpezas vergonzosas. Y lo grave es que no será la última vez que Diakhaby meta la pata.



Contra el Madrid

Miren, en el próximo partido del Valencia, contra ese Real Madrid mimado por los cronistas al uso, la presencia de un futbolista como Diakhaby me parece una invitación a la derrota. El Valencia CF necesita sumar algún punto contra pensando ya en la clasificación para la Champions... y eso tan simple teniendo a Diakhaby como central titular parece imposible contra cualquiera y menos frente al Real Madrid en la cancha de su filial.