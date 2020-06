Un mal Real Madrid te la puede liar

Un partido de locos el de mañana en el Alfredo Di Stéfano. El Valencia CF visita a un Real Madrid obligado a no dejar escapar al Barcelona y lo hace en su ciudad deportiva con todos los pronósticos en contra, al menos dicho así antes de comenzar el choque. El Madrid es claramente favorito para este duelo y a favor del Valencia solo cuenta la obligación que tiene la escuadra de Albert Celades de apretar los dientes en todos los partidos que le quedan de LaLiga, si es que en verdad quiere estar en la Champions o al menos en Europa la temporada que viene.



La defensa

Hay algo claro en la línea de actuación del Valencia que no invita a ser optimistasm porque es precisamente lo que mejor le puede venir al Madrid. Celades tiene un equipo justito al que le cuesta un mundo marcar algún gol, pero al que sí le hacen ocasiones y goles a poquito el rival proponga. Y para este partido el Valencia de alguna forma se enfrenta ante su propia incapacidad organizativa. El equipo de Celades va a ofertar en la ciudad deportiva del Real Madrid una defensa francamente preocupante ante uno de los equipos que marca goles con mayor facilidad.



Juegue quien juegue

Y yo les voy a ser franco. Me da igual el sistema defensivo del que pueda tirar mano un Celades que ve como ha vuelto la competición y el equipo sigue con los mismos defectos que antes. Y si digo que me da igual juegue quien juegue en la defensa del Valencia es por la sencilla razón de que ponga a quien ponga el entrenador sobre el campo, y tampoco tiene tantas opciones, de alguna forma estará en las manos del acierto de los madrileños. Fútbol es fútbol y en el fútbol puede pasar de todo, y por eso no descarto que se produzca un milagro en el que casi nadie cree en estos momentos.



Sería la bomba

Por eso, porque la esperanza es lo último que se pierde, espero que los jugadores me sorprendan por una vez, para este duelo solo confío en un mal partido del Madrid y que esa carencia del equipo mesetario sirva para que el Valencia CF dé un paso al frente y se traiga un buen resultado, algo que sería muy importante pensando estar en Europa la próxima campaña. Pero ojo, si eso sucede, eso que sin duda nos dará una tremenda alegría, tendrá una doble lectura. El Valencia CF dará un paso importante para estar la Liga de Campeones la próxima campaña y el Madrid habrá dado un tremendo paso atrás del que saldrá beneficiado el Barça para ganar la actual competición. Yo, eso sí, voy a ser moderado. En el fondo espero un milagrito del Valencia... pero la realidad es que lo veo bastante poco probable. Ojalá me equivoque y demos la sorpresa. Sería un pasote para este Valencia que necesita ganar cuanto antes.