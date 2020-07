Mi reunión con Bankia antes de la venta a Lim

Lo que les voy a contar es absolutamente demostrable y de alguna forma refleja un drama ya previsto de antemano, pero que al fin y al cabo es el drama que hoy en día lleva las riendas de nuestro Valencia CF hacia un destino desconocido pero que parece de todo menos fiable. Y bien, yo me reuní con dos ejecutivos con mando en plaza en Bankia, concretamente en el mercado de Colón. Fue algún tiempo antes de que se consumara la venta y allí di mi opinión de forma clara y rotunda de lo que entendía que de cara al futuro sería un mal negocio para este club de mis amores. Les dije a los de Bankia que Peter Lim no era la persona más adecuada para comprar el Valencia CF por sus muchos negocios en general y en particular por esa ligazón que se le supone en muchos aspectos con un hombre como Jorge Mendes, que como todos sabemos se dedica a hacer negocio con el fútbol y los futbolistas. No digo si eso en principio era bueno o malo, solo que no me gusta y así lo expresé.



Tomaron nota

Los dos máximos ejecutivos de la entidad bancaria tomaron nota de mis ideas durante la conversación, unas ideas que hoy en día tienen más vigencia que nunca con todo lo que hemos vivido en los últimos cinco años de Meriton Holdings, pero si observamos todo lo que aconteció después, durante el proceso de venta, en el fondo queda claro que mi opinión no sirvió para nada, el banco básicamente se aseguró cobrar la deuda del Valencia CF convirtiendo a Peter Lim en el máximo accionista y propietario de la nave blanquinegra. Sí tuvieron después el detalle de contarme hacia dónde iban los tiros y, de hecho, yo ofrecí en exclusiva la compra de Meriton en el programa deportivo y delante de los micrófonos de la 97.7 Radio.



Y Bankia sí cobra

En todo el caos que domina hoy en día al Valencia CF lo que sí existe es un dato absolutamente incuestionable a favor del banco y de la decisión final que tomó entonces el banco, decisión que, aunque no me guste, sí alcanzo a comprender desde su punto de vista real. Miren, que Bankia decidiera al final inclinarse por la oferta de Peter Lim a mi me da rabia pero lo comprendo en el fondo y con ojos de bancario. Bankia cobra la deuda en tiempo y forma con sus intereses y esa es la labor de un banco en un caso como este. Y, francamente, que Peter Lim sea un simple especulador en el mundo del fútbol es un dolor de cabeza para nosotros, los aficionados, pero desde el punto de vista empresarial una correcta gestión para un banco que está consiguiendo cobrar lo que le deben.



Y el futuro

Les voy a ser sincero, a mi de cara al futuro ya no se me ocurre ninguna idea de lo que debería suceder con el Valencia CF. El club, la sociedad, es de Peter Lim, pertenece como máximo accionista a Peter Lim y mientras él quiera el club seguirá siendo de su propiedad y estará a merced del magnate de Singapur y sus caprichos. ¿Solución? Les voy a ser triste y franco a la vez. Yo a día de hoy no veo ninguna solución clara. No hay dinero ni gente dispuesta a comprar el Valencia CF, ni a Meriton hoy por hoy le interesa deshacerse de su inversión. Eso es lo que hay.



