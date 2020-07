Kang In y la fábrica de engorde

La realidad manda y se impone al criterio de muchos valencianistas que pensaban que el joven coreano Kang In Lee era un futbolista que podía marcar una época en el conjunto de Mestalla. Yo les voy a ser sincero y les confieso que en su día que mojé a favor de Kang In porque pensaba ciegamente que podía tener un futuro del todo prometedor para el Valencia CF.



Dinerito importante

Y miren, lo que sí que tiene Kang In Lee es una cartera importante de equipos que sí que estarían dispuestos a gastarse un dineral fichando a un jugador sobre el que se intuye que puede tener un futuro interesante pero lo que se intuye más es que para el Valencia CF podría ser una entrada de ingresos francamente interesante para poner la economía del club de Mestalla dentro de una normalidad que ahora mismo no se ve por ningún lado. El coronavirus y no estar en la Liga de Campeones la temporada que vienen van a hacer mucho daño a las arcas del club.



Y Peter Lim

Sabemos que Kang In cuenta con todo el apoyo del mundo de un tipo al que el Valencia no le importa demasiado pero sí que le importa comprar y vender futbolistas porque para él el club de Mestalla es como una fábrica de engorde. Me refiero claro está a Peter Lim que desde ya debería pensar que con el traspaso de Kang In tendría unos ingresos que sí son necesarios para el club y que todavía son más necesarios para que señor Lim haga negocio como a él le gusta en muy corto espacio de tiempo. Es un bróker y le gusta comprar barato y vender caro. En eso no engaña a nadie, aunque a mi no me gusta en absoluto. Repito, el Valencia CF no es una fábrica de engorde.



El jugador explota

Kang In Lee está de los nervios y ya le ha dicho por activa y por pasiva al Valencia CF le venda a cualquier equipo que sí esté interesado en sus servicios entre otras cosas porque él realmente ya está un poco hasta las narices de ser suplente con todo el mundo. A Kang In le hicimos ficha del primer equipo y eso fue un error mayúsculo visto con el tiempo necesario para enjuiciar su trayectoria. Miren, Kang In en un futuro se puede salir como futbolista, pero su presente es opaco y su futuro en el Valencia CF parece muy complicado en estos momentos. Yo sí que lo vendría ya por un precio realmente importante. Con esa venta sonreiría el Valencia y sonreiría el propio Kang In. Un buen negocio para todos.