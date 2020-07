En la venta del Valencia CF no manda Peter Lim, manda Bankia

El Valencia CF está en manos de Peter Lim y si está en manos del magnate de Singapur es porque existe un acuerdo con Bankia que marca el presente y el futuro de la entidad de Mestalla. Mucho se está especulando estos días de que Peter Lim pueda estar valorando la posibilidad de vender el Valencia CF, pero eso es una falacia que atenta contra cualquier sentido común y que ignora cuales son las bases que otorgaron el club de Mestalla al magnate de Singapur, que fueron siempre bajo el visto bueno y la supervisión de Bankia... que al fin y al cabo el banco es el único autorizado para jugar o no con el futuro de la sociedad anónima Valencia Club de Fútbol SAD.



Una realidad importante

Y Bankia, hasta la real fecha de ahora mismo, lo único que tiene es un acuerdo con Mériton Holding Group y ese acuerdo es a fecha de hoy inamovible lo que implica que no existe bajo ningún concepto esa curiosa realidad de que Peter Lim quiere vender al Valencia en fechas próximas. De entrada lo más importante es que no es Lim el que esté autorizado para vender el club de la forma que le dé la gana. Aquí manda Bankia con todas las de la ley y a fecha de hoy Bankia tiene claro que tiene un compromiso con Lim -bueno, mejor dicho es Lim el que tiene el compromiso firmado con Bankia- y la realidad es que no existe el más mínimo movimiento que haga pensar o si quiera intuir que las cosas puedan cambiar en futuras fechas.



La verdad manda

Miren, podemos estar de acuerdo o no en cómo se hizo el proceso de venta, pero ese proceso es a fecha de hoy el que manda en este club y este proceso a Bankia le deja de momento contento y cobrando a Mériton puntualmente todo lo acordado en la venta de nuestro club. ¡Dato importante que no debemos olvidar! Y existe una realidad innegable. A Bankia le puede hacer más o menos gracia los derroteros por los que discurre el Valencia CF, pero eso es absolutamente secundario. Existe un acuerdo con Mériton y Mériton cumple a la perfección con dicho acuerdo. Así las cosas recordemos que Bankia es un banco y que el Valencia CF vaya bien o mal le importa un pepino para dar luz verde a sus cuentas.



No hay venta

Y lo más práctico y lo más real nos indica de forma clara y rotunda que no existe ninguna venta planeada por Peter Lim pensando en el futuro inmediato. Ni Lim ha dado un paso ni Bankia ha dado luz verde a ninguna operación que además nadie le ha solicitado. Lo importante es que para un banco los sentimientos no cuentan y lo que sí cuenta es el dinero adeudado. Y en ese aspecto Peter Lim está cumpliendo con todas las de la ley. Y eso significa, nos guste más o no nos guste nada, que el Valencia es de Peter Lim con todas las de la ley... y con el visto bueno de Bankia que no tiene prevista ninguna venta ni a largo ni a corto plazo.

