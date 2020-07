Solo vale la victoria

De cara al próximo compromiso del Valencia CF tengo una lucha interior difícil de combatir. Es obvio que quiero el triunfo del Valencia y de esta forma seguir optando a estar en Europa la próxima temporada. Pero también pienso en el rival, pienso con ojos de ser del equipo favorito para el choque, pero en el fondo me da pena que una escuadra como la del Leganés acabe bajando a Segunda División. Me cae bien su entrenador, me cae bien el mexicano Javier Aguirre, y al Lega, justo es decirlo, le han quitado sus mejores delanteros cuando más los necesitaba. Obviamente voy a muerte con el Valencia CF... pero espero, al acabar el partido, fundirme en un abrazo contra los rivales deseándoles suerte de cara al futuro. Y lo raro en estos momentos, lo raro de verdad, es que el personal valencianista está más pendiente de lo que puede pasar en el futuro que en el presente más inmediato y rabioso. Y a mí eso me preocupa un disparate. Podemos pensar que Meriton es un desastre mundial y que el futuro del Valencia CF no vale ni cuatro duros en el mercado. Y todo eso está bien, pero es insuficiente si pensamos exclusivamente en lo más importante y eso más importante no es otra cosa que el duelo que tenemos contra el Leganés.



Giorigolzarri

Me alegran las palabras de Goirigolzarri e incluso se deja entrever en lo que dice que tiene un cariño especial a València y al Valencia CF. Ahora bien, sobre Peter Lim y el futuro ha hablado claro y contundente. Y eso tan claro y tan contundente obliga a pensar que no existe ninguna venta programada por el máximo accionista ni nadie se ha dirigido en esos términos a Bankia para dar por finiquitada la relación de Lim con el Valencia en el futuro. Y eso nos indica que pase lo que pase contra el Leganés aquí va a seguir mandando Lim con todas las de la ley. Me gustaría poder decirles lo contrario, pero la realidad es una cosa y mis deseos son otros. Peter Lim sigue...



Pensemos en mañana

Bien, ya les he anunciado que a mi me preocupa el presente y que pensar en el futuro es casi un asunto secundario. Les voy a ser sincero. A mi, igual que a todos ustedes, me gustaría que el Valencia CF estuviera en otras manos y miráramos al futuro con unos ojos más de normalidad que actualmente nos produce el club de Mestalla. Este club se vendió tras una gestión nefasta de unos valencianos y Peter Lim, que hace cosas muy raritas, está en buena relación con Bankia y con Goirigolzarri. ¿Y mañana? Pues mañana tiene pinta de que vamos a seguir sufriendo y ojalá podamos decir que el ValenciaCF ha tomado buena nota del pasado y plantea un futuro más prometedor. Ahora bien, si les soy sincero, yo lo veo más que complicado. Incluso casi imposible. Estaría encantado de equivocarme.

