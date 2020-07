No busco entrenador, sí busco normalidad

El fútbol es complicado pero no tanto como nos quieren hacer ver por estas tierras. En el fondo se trata de componer una plantilla de jugadores normal, con un entrenador normal, con un director deportivo normal, con un presidente que no haga el tonto cada vez que habla y con un máximo accionista que se dé cuenta de cómo funciona este negocio. Peter Lim, en compañía de su amigo Jorge Mendes, puede hacer esta o aquella operación. Pero si fueran listos, si no tuvieran prisa, montarían un Valencia CF sólido y de esa solidez sí puede salir un buen negocio para el de Singapur.



Me da igual

Les voy a ser sincero, en estos momentos, momentos graves y complejos para todos los que amamos el Valencia y nos sentimos de alguna forma parte del Valencia, da igual a que entrenador traigas para motivar a un equipo roto y da igual sea quien sea mientras tu lo trates como si fuera un dependiente de cualquier establecimiento. Todos tenemos entrenadores favoritos o supuestos candidatos para el banquillo del Valencia. Y oigan, todos esos que suenan tienen su valor...pero siempre que Peter Lim se lo conceda y se deje de jugar a soldaditos que no conducen al Valencia a otra cosa que a un desastre francamente preocupante y arrollador en tdos los apartados.



No digo nada raro

Y los que no estén de acuerdo conmigo les debo decir que no estoy proponiendo nada del otro jueves. Sí propongo que en el fútbol se actúe como manda el fútbol. Con seriedad y normalidad, no solo con un negocio torpe y ruinoso que sería mucho más negocio si Peter Lim hiciera las cosas con sentido común, que es algo que parece que no conoce.



LaLiga no me importa

Les voy a ser sincero, los partidos que quedan de Liga me importan (casi) un pepino. Lo que sí me importa es establecer una línea de actuación del Valencia acorde al fútbol español, simplemente eso. Normalidad y raciocinio y dejar de jugar con los profesionales como si fueran simplemente unos bobarras que están aquí para no cumplir ninguna misión ni hacerse respetar ni por el personal ni por los propios jugadores. ¿Un entrenador? Sí, por supuesto. Pero un entrenador con todo el poder del mundo y que ese poder llegue desde el primer día a los jugadores. Si no lo hacemos así estaremos perdiendo el tiempo... y ya hemos perdido demasiado.



Más opiniones de Vicente Bau