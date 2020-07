Amar al Valencia es para toda la vida

Todo lo que rodea al Valencia CF parece sacado de una película de miedo. Es cierto, e innegable que este club anda dando pasos inimaginables y torpes a más no poder, pero yo les voy a ser sincero y ya les digo a todos los que me quieran escuchar que no soy un tipo joven, que viví a Kempes en vivo y en directo, que escribí en vivo y en directo también con el descenso a segunda división. Es decir, que ya tengo unos cuantos añitos, pero con todo y con eso les aseguro que existe algo que no va a cambiar en toda mi vida. ¿Y? Pues es algo muy simple. Soy valencianista, valencianista a muerte, y pase lo que pase o esté quién esté, yo me iré a la tumba con un escudo del Valencia CF y una de esas miles de pelucas naranjas que hicimos para rendir homenaje a Jaume Ortí y al propio Valencia.



Sí quiero un cambio

Y lo que sin duda es real y me está produciendo un dolor de cabeza de tres pares de congojos es que a este Valencia CF lo veo como perdido, mal dirigido, sin saber cómo funciona el fútbol de verdad. Y tiene una solución difícil de cara al futuro si queremos ser de nuevo ese equipo guerrero y competitivo que tan orgullosos nos ha dejado a todos los que le queremos de verdad. Y que pase, lo que pase, hagamos una torpeza tras otra, seguirá siendo el equipo de mis sueños... aunque en estos momentos más que un sueño el día a día de este club histórico se parece más a una pesadilla constante.



Y Mario Alberto

Mi ídolo de toda la vida no es otro que Mario Alberto Kempes, al que tuve la suerte de entrevistar cuando daba mis primeros pasos como periodista. Y de Mario Alberto me quedo con todo. Me quedo con su fútbol descomunal, me quedo con todos sus golazos y me quedo orgulloso con lo bien que ha sabido remontar en esta vida que en muchas ocasiones te pone -o te pone como es mi caso- algunas zancadillas casi imposibles de superar. Bien, Kempes ha cumplido años y yo le mando mi felicitación más sincera. Le diría a su gran amigo por estas tierras, digo de don Ricardo Arias, que le felicite con cariño por todo lo que hemos compartido en el pasado.



Hoy partidete

Me quedo pensando en el gran Kempes y casi sin querer, así es el fútbol, me viene a la cabeza que esta noche, a eso de las 21:00, se miden en Mestalla dos equipos históricos que son en estos momentos más histéricos que históricos. Un Valencia-Espanyol siempre ha sido un partidazo y yo pienso verlo por televisión con ese inmenso cariño que le tengo a ambos clubes. Uno es el mío para siempre jamás: el Valencia. Y el otro, con su dueño chino y ya descendido a segunda división, me llena la cabeza de recuerdos imborrables.

Más opiniones de Vicente Bau.