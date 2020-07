Hoy solo pienso en el milagro

Hoy voy a hacer un paréntesis y para mi solo existe un partido -bueno, uno solo no, que llega combinado con otros- y en eso me voy a centrar para que no nos despistemos de lo que importa y de lo que realmente mueve al fútbol de verdad. Hoy es un día especial y complicado para el Valencia CF. Y yo, con modestia, pero con rotundidad, le pido a los jugadores que se dejen el alma en Sevilla y logren un triunfo que parece del todo imposible tal y como están jugando últimamente.



Hoy creo en todos

No voy a hablar del máximo accionista ni de ninguno de sus representantes. Hoy me interesa el alma de Vicent, Alicia, Andreu, Juanma...Hoy me interesan todos y cada uno de los aficionados que se han pegado un año repleto de cosas raras y mal paridas y que al menos podrían irse de vacaciones -si pueden con esto del coronavirus- con la pequeña satisfacción de ver a su equipo clasificado para Europa.



Muchas casualidades

Lo de hoy es complicadísimo. Tiene que ganar el Valencia en el campo de un equipo que fue nuestro gran enemigo hasta hace nada -hoy en día está por delante de nosotros en juego y en estabilidad- y eso va a ser complicado. Sé que soy un ingenuo y que en estos momentos es cuando más difícil se hace seguir siendo un fiel seguidor del Valencia CF, pero oigan, yo soy así, soy del Valencia a muerte y en el mundo del fútbol he visto ya muchas cosas raras en cualquier partido como para no pensar que un resultado favorable se puedan producir, en este caso serían varios resultrados favorables. Y así las cosas, yo hoy me rindo a los jugadores y voy a muerte con el Valencia CF. Mañana será otro día, pero hoy lo que toca es creer en los milagros y en esperar que los encargados de hacere posibles esos milagros se dejen la piel en el campo por todos ustedes, que se merecen el mayor esfuerzo del mundo de este club por mucho que anda ultimamente algo perdido y rarete.



Más opiniones de Vicente Bau.