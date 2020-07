Tengo una propuesta para Peter Lim

Lo que les voy a contar les va a parecer una locura sin el menor fundamento, pero no me resisto a compartirla con todos ustedes a la espera de que me la acepten o en caso contrario que algunos de ustedes me lancen alguna nueva idea que sí pueda ser una buena solución para el Valencia CF, por muy disparata que parezca. Primero les cuento la mía... y luego aguardo sus propuestas para ver si alguien da con la tecla que soluciona todo este embrollo. Igual desde Singapur nos leen y nos toman en serio.



Vicente Bau, presidente

Mi primer paso es muy sencillo. Como aquí manda Peter Lim y va a seguir mandando Peter Lim, lo único que se me ocurre es buscar una medida mediana, que nos sirva un poco a todos, y que aunque les parezca una tontería en el fondo tiene su aquél y una pinta de solución francamente estimable. ¿El máximo accionista? Pues obviamente en este aspecto no tengo nada que decir. Es Lim, don Peter, y bien haría de nombrar un nuevo presidente que le cuide su inversión pero con lógica y cordura. Esa persona, bajo mi punto de vista, podría ser Vicente Bau.



Siguiente paso

Vale, mi locura sigue su camino y ya nombrado el nuevo presidente, que obviamente soy yo mismo, lo primero que voy a hacer al estrenar el cargo es nombrar a Mateu Alemany para que se encargue de todo, cobrando bastante más que yo, y para que devuelva la normalidad en el Valencia CF siempre sin traicionar a Peter Lim, que es lo que sucedió con Marcelino a los mandos técnicos y que acabó con la salida del club de ambos después de una temporada de éxito, con clasaificación para la Champions y título de Copa.



La normalidad

De esta guisa, Bau como presidente apoyado en todo por un Mateu Alemany con ganas de volver a construir un Valencia atractivo y competitivo, podemos conseguir que este club vuelva a ser creíble, que la gente nos estime y no nos pegue caña por todo lo mal que se están haciendo las cosas, que Peter Lim haga alguna de las suyas pero sin destrozar el club y que el Valencia CF vuelva a ser ese club estimable que se ha ganado el respeto del personal durante casi toda su historia.



Inversión y capricho

Bueno, vale, si les parece que ponerme a mí como presidente es una idea sin ningún fundamento, me pueden quitar de ahí. Como habrán captado, no era más que una broma, pero lo que sí va muy en serio es que hay que buscar con urgencia a alguien en València que le haga entender a Peter Lim que con su fichaje el club y la empresa ganarían en entidad y él mismo disfrutaría mucho más de su inversión y de su capricho, sin hacer el ridículo cada dos por tres. Mi plan en ese, un poco improbable conociendo la manera de proceder de nuestro máximo accionista, sí, pero a falta de más soluciones que yo no veo por ningún lado me la juego proponiendo normalidad para volver a ser ese Valencia CF que fuimos en el pasado y que habíamos vuelto a ser recientemente. Otras iniciativas que veo por ahí, la verdad, están cargadas de buena intención pero me parecen del todo imposibles de ejecutar.



