No lo aguanto, me voy de vacaciones

Les juro que me encantaría hacer una porra como todos los veranos pensando en este o aquél fichaje para el Valencia CF para de alguna forma ir componiendo una plantilla teóricamente atractiva y competitiva al servicio del nuevo entrenador del equipo. Lo que pasa es que a estas alturas ni siquiera hay entrenador. Ahora bien, les aseguro que no tengo ni el más mínimo contacto con Singapur -ya saben que me refiero a la nueva sede social del Valencia CF- y por lo tanto todo lo que comente o que escriba tiene un valor muy relativo. Vaya, que a efectos de lo que vaya a decidir Peter Lim no sirve para nada. Y así las cosas he llegado a una conclusión poco edificante para todos ustedes pero muy saludable para este que les escribe. Les cuento.

Mini vacaciones

Ayer era martes y en cuanto me puse delante del ordenador para escribir estas líneas me dio una especie de ataque de pánico de considerables proporciones. Pensé en mi Valencia CF, pensé en el futuro, miré a los ojos a mis hijos pequeños y llegué a una triste conclusión. Miren, como desde Singapur me ignoran y en realidad nos ignoran a todos, como están decididos a hacer lo que les da la gana con la inversión que tienen aquí, yo no encuentro mejor solución que invertir en un estado saludable para mí, cogerme unas mini vacaciones y dedicarle todo el tiempo a mis hijos para repartir con ellos todo ese cariño que el Valencia CF ultimamente no nos da.

Un mensajito

Y oigan, antes de retirarme a descansar y a jugar con mis hijos pienso en Peter Lim y me produce una pena terrible. Llegó al Valencia CF siendo aclamado por una multitud y ahora, pasados unos añitos, esa misma multitud no le soporta y está hasta las narices de ver como su club está en unas manos extrañas que además no demuestran tener idea de lo que supone gestionar un club de fútbol con la historia y el palmarés del Valencia. Muy triste todo.

Y una para Murthy

Ayer me propuse yo mismo como presidente del Valencia CF y obviamente no voy a ser el sustituto de Anil Murthy, que además no tiene pensado marcharse. Y si me propuse de presidente fue para decir de alguna manera que el Valencia CF necesita alguien ahí con conocimientos y experiencia para que esto empiece a funcionar como un club normal, dejando atrás el caos que tenemos montado. No sería un buen presidente, desde luego, pero al menos aportaría sentimiento y orgullo de sobra, que es en buena parte lo que está faltando para tomar las decisiones adecuadas. Espero que esto mejore en los próximos días, porque en caso contrario nos espera una nueva temporada de fracaso y ridículo. Sería inadmisible.

