El problema de Javi Gracia no es Javi Gracia

Voy a ser claro y rotundo. Javi Gracia me parece un entrenador estimable, muy válido para este Valencia CF que se descompone a pasos agigantados, un tipo que tiene un carácter constructivo y que sabe llevar bien a un grupo, la duda está en hasta qué punto le permitan llevar a cabo sus ideas. Sobre la valía del nuevo entrenador no tengo ninguna duda. Javi sabe de esto, tiene experiencia y a estas alturas ya debe ser perfectamente consciente de la enorme y merecida oportunidad tiene entre sus manos. E insisto, Javi Gracia tiene todo mi reconocimiento como profesional y espero y deseo, por el bien del Valencia CF, que también tenga por encima de todo el reconocimiento de la gente que manda en el club, de todos, porque en el fondo es eso lo que me llena de dudas.



Un tipo normal

Después de informarme y bucear a fondo con la gente que sabe de verdad, que ya les digo yo que no hay tantos, llego a la conclusión absolutamente contrastada de dar mi bienvenida a Javi Gracia y dentro de lo que cabe, mostrarle también el lado humano de un periodista como yo, al que le importa un pepino el qué dirán. Quiero que sepa que confío en sus condiciones para estar al frente de un equipo como el Valencia CF, no voy a perder ni un solo minuto con el debate de si está o no preparado por el hecho de no haber entrenado hasta ahora en clubes de primera línea en LaLiga. Su elección nada tiene que ver con otras que hemos vivido en los últimos años con Meriton.



El problemilla

Ahora bien, debo ser sincero y pensar en algo más allá que en la labor de un buen entrenador, que al final como todos debe ganarse a la gente con su trabajo y sobre todo con los resultados. Pero, antes que nada, ha de tener el respeto del propio club. Obviamente, de este Valencia de bien entrado el siglo XXI me preocupan más los dueños de la entidad que la labor que pueda hacer el propio entrenador. Si a Javi Gracia le dejan trabajar lo hará con solvencia, doy por sentado que con Gracia vamos a tener un Valencia serio y trabajador.



Si no le dejan

Doy por sentado que el nuevo entrenador está al día de las peculiaridades de este club y de su máximo accionista, que se ha informado de lo que ocurrió sin ir más lejos con Marcelino. El problema de verdad para mi reside en saber si a Javi Gracia le van a dejar trabajar con cierta normalidad o si Peter Lim lo va a querer manejar como si fuera un juguete absolutamente destinado a cumplir todas sus órdenes a las primeras de cambio. Lim, por mucho que sea quien pone la 'pasta', es caprichoso y peligroso al mismo tiempo cuando se mete demasiado en decisiones de fútbol, ya lo sabemos. Es justo dueño de un Valencia CF arruinado por un montón de valencianos y bueno sería que Lim, ahora que se abre una nueva etapa, una más, tome nota también de sus errores y deje de hacer y deshacer a su antojo. Así las cosas, yo confío en Javi Gracia y le dejo trabajar pensando en el futuro. Y en el fondo espero que Peter Lim haga lo mismo, que deje el fútbol para los que saben, que para eso están, y deje de especular con la plantilla.



Más opiniones de Vicente Bau.